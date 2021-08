Au concert pour les Amériques, Sinatra avait le monde sur une corde

Le vendredi 20 août 1982, Frank Sinatra a donné la représentation inaugurale de Concert For The Americas, un festival de musique d’un week-end dans un lieu unique des Caraïbes, sur un projet de loi qui comprenait également les actes de rock Cœur et Santana. Le concert a eu lieu en République dominicaine, une île prise en sandwich entre Cuba et Porto Rico. À deux heures à l’est de sa capitale et sa plus grande ville, Saint-Domingue, se trouve Altos De Chavón, un village au sommet d’une falaise de style méditerranéen nouvellement créé conçu par l’architecte italien Roberto Copa et financé par le cadre de Paramount Charles Bluhdorn, qui était également président de l’immense American conglomérat Golfe Et Ouest. C’est là que Sinatra est monté sur scène pour se retrouver dans une magnifique reconstitution de 5 000 places d’un amphithéâtre en plein air du XIVe siècle, filmant sa performance pour une émission télévisée spéciale.

Sinatra s’était envolé pour la République dominicaine la veille du concert. Le lendemain, il s’est rendu à Altos De Chavón mais il n’a pas ressenti le besoin de répéter. Il connaissait son matériel comme sa poche (à l’exception d’un nouvel ajout à son répertoire) et était convaincu que ses musiciens accompagnateurs – son propre quatuor, ainsi que le batteur Buddy Rich et son orchestre – le connaissaient aussi. De plus, comme un musicien de jazz, Sinatra chérissait la spontanéité et voulait que sa performance sonne fraîche et vibrante.

À 66 ans, le président du conseil d’administration était admissible à la retraite, mais vous ne le devineriez pas d’après ses performances ; l’ensemble Concert For The Americas l’a trouvé sous une forme magistrale. Dès les premières phrases de « I’ve Got The World On A String », il est évident que sa voix de baryton est au meilleur de sa forme. Pour Sinatra, cependant, la première chanson d’un spectacle était toujours un test pour ses nerfs, comme il l’a rappelé dans une interview en 1988 : « Je sais que c’est drôle, mais quelques secondes avant de monter sur scène, je suis toujours nerveux. Les notes sortiront-elles ? Est-ce que ma voix est bonne ? Et, à vrai dire, il faut 30 à 40 secondes avant que je me sente vraiment bien, et c’est à chaque fois.

S’il était un peu inquiet, vous ne pouviez pas le dire alors qu’il sortait une poignée de classiques bien-aimés de ses dernières pages, y compris “I Get A Kick Out Of You”, “The Lady Is A Tramp”, “I’ve Got You Under My Skin » et « Strangers In The Night ». Contrairement au piquant fanfaron de ces échangistes qui cliquent sur les doigts, le président sert également de succulentes ballades, mettant en évidence ses compétences en tant que conteur amoureux. Parmi ceux-ci se trouve un jumelage exquis de “The Gal That Got Away” et “It Never Entered My Mind”, où Sinatra, en mode romantique tragique, démontre l’art perdu du chant de saloon (ce medley était apparu sur son LP alors le plus récent, 1981 Elle m’a abattu).

En plus des chansons tirées de Le grand recueil de chansons américain, Sinatra a interprété une version arrangée par Don Costa de Les Beatles‘ George Harrison-Une ballade écrite “Something”, qu’Ol’ Blue Eyes avait enregistrée deux fois en studio, en 1970 et 1980, respectivement. Louant ses vertus, Sinatra présente “Something” comme “l’une des meilleures chansons d’amour que je pense avoir été écrites en 50 ou 100 ans… et il ne dit jamais “Je t’aime”.

Sinatra a également lancé une nouvelle chanson pendant Concert For The Americas : une ballade envoûtante des stylos de Jules Styne et Sammy Cahn intitulée « Searching ». “Je l’ai enregistré il y a trois jours et c’est la première fois que je le fais publiquement”, a-t-il déclaré, ajoutant en plaisantant: “Si nous ne le faisons pas correctement, nous resterons ici jusqu’à ce que nous le fassions bien.” Sans surprise, ils ont bien fait les choses, bien que la version studio de Sinatra ne soit sortie que plus d’une décennie plus tard, lorsqu’elle est apparue sur le coffret gigantesque de 1995 The Complete Reprise Studio Recordings.

Le concert de Sinatra pour les Amériques a culminé avec le razzamatazz explosif de son hymne de la Big Apple, “Theme From New York, New York”, qui était accompagné d’un énorme feu d’artifice. Selon le producteur exécutif du concert, George B. Honchar, il n’y a pas eu de rappel, Sinatra quittant la salle alors que des applaudissements enthousiastes résonnaient encore dans ses oreilles.

La performance Concert For The Americas est sortie en tant que première VHS live officielle de Sinatra dans les années 80, avant d’être transférée sur DVD en 2002. Quatorze ans plus tard, l’audio a fourni un point culminant du coffret 4CD World On A String. Entendu aujourd’hui, c’est un rappel que, malgré ses rares sorties de disques tout au long des années 80, Francis Albert Sinatra était toujours l’événement principal en matière de concerts spectaculaires et incontournables. À 50 dollars par personne, ceux qui ont la chance d’être dans le public de l’amphithéâtre Altos De Chavón ont été témoins de quelque chose dont, en vérité, vous ne pouviez pas mettre un prix : le plus grand chanteur de saloon de tous les temps, toujours au sommet de sa pouvoirs.

Présentant des performances live plus classiques, enregistrées à Las Vegas, Dallas et Philadelphie, le coffret 3CD Standing Room Only peut être acheté ici.