« Au cours des 6 prochaines années, 100 cos dans l’espace des semi-conducteurs bénéficieront d’un boost PLI de Rs 76k-cr »

es pays ont un pouvoir de capital, ont de fortes capacités de fabrication, ce qui est spécial en Inde, c’est trois choses – d’abord, c’est un grand écosystème de conception.

Après avoir dévoilé le programme d’incitation de 76 000 crores de roupies pour les semi-conducteurs, le ministre de l’électronique et de l’informatique, Ashwini Vaishnaw, a déclaré à Kiran Rathee de FE qu’au cours des 6 prochaines années, 100 entreprises du secteur des semi-conducteurs bénéficieront de ce programme. Extraits :

Q) D’autres pays offrent également des avantages pour la fabrication de semi-conducteurs, alors qu’est-ce qui différencie l’Inde ?

A) De nombreux pays ont un pouvoir de capital, ont de fortes capacités de fabrication, ce qui est spécial en Inde, c’est trois choses – d’abord, c’est un grand écosystème de conception. Plus de 20 000 ingénieurs conçoivent pour le monde, ils peuvent créer leur propre DPI. Ainsi, soutenir l’écosystème de conception est un élément essentiel de la politique. Deuxièmement, la feuille de route pour 20 ans. Notre premier ministre a gardé une vision de 20 ans. Troisièmement, il y a le bassin de talents, qu’aucun pays n’a, mais nous avons déjà cette capacité. Nous allons créer 85 000 ingénieurs dans le cadre du programme Chips to startup (C2S) grâce à un partenariat avec 60 institutions telles que les IIT, les NIT, les programmes d’échange, etc.

Q) Quelles entreprises, grandes ou petites, sont susceptibles de bénéficier du régime ?

A) Les grandes entreprises ainsi que les petites entreprises bénéficieront du régime. De grandes entreprises seront impliquées dans les usines de silicium et d’affichage. Mais il existe un segment très important, comme les semi-conducteurs composés, qui entrent dans les automobiles, l’électronique de puissance, les moteurs de chemin de fer, les tours de télécommunications, etc. Ce type de technologie est à moyenne échelle, ce qui nécessite des investissements de l’ordre de Rs 200 crore, Rs 500 crore, etc. Dans ce segment, nous ciblons un minimum de 15 entreprises ou nous pourrions atteindre 70 à 80 usines en cours d’installation dans ce segment.

Q) Combien d’entreprises feront partie de cette politique sur les semi-conducteurs ?

A) Nous examinons 100 entreprises dans les domaines de la conception, de l’emballage, du composé, de l’affichage et du silicium sur une période de 6 ans, mais des mesures immédiates seront prises dans les prochains mois.

Q) Quand la première usine commencera-t-elle à fabriquer ?

A) La première pierre de fondation de l’usine de semi-conducteurs composés devrait être posée dans 12 mois.

Q) Étant donné que la fabrication de semi-conducteurs est très complexe, les suggestions ou les exigences des entreprises seront-elles prises en compte ?

A) Nous penserons de manière très flexible. Il y a eu une très large consultation des parties prenantes avec l’industrie, les entreprises de la chaîne d’approvisionnement comme l’approvisionnement en gaz, l’eau ultrapure, les gouvernements des États, les universités, les diplomates, etc.

Q) Quand le gouvernement commencera-t-il à accepter les demandes pour le programme ?

A) Dans quelques semaines. Nous travaillons très rapidement.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.