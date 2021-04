Au cours des deux dernières années, nous avons ouvert le plus grand nombre de propriétés en Inde: Suhail Kannampilly, PDG, The Fern Hotels and Resorts

Membre de CG Hospitality, la marque hôtelière de CG Corp Global, la marque hôtelière a maintenu son nombre de positions uno pour la troisième année consécutive en termes de propriétés hôtelières qui continuent d’être nouvellement lancées (Image: The Fern Denzong, Gangtok)

Les Ferns Hotels & Resorts ont créé un record d’ouverture du plus grand nombre de propriétés en Inde, selon le rapport récemment publié par HVS Anarock, qui donne un aperçu du segment de l’hôtellerie indienne. Membre de CG Hospitality, la marque hôtelière de CG Corp Global, la marque hôtelière a maintenu son nombre de positions uno pour la troisième année consécutive en termes de propriétés hôtelières qui continuent d’être nouvellement lancées.

Selon le rapport HVS Anarock, le secteur de l’hôtellerie en Inde a enregistré une ouverture d’environ 4537 clés de marque, dont IHCL, Wyndham étaient respectivement classés n ° 1 et n ° 2. Classé n ° 3 en termes de nombre de clés ouvertes, The Ferns Hotels & Resorts est sur des bases solides cette année.

Suhail Kannampilly, PDG de The Fern Hotels & Resorts, a déclaré au Financial Express Online: «Les Fern Hotels & Resorts se développent à un rythme soutenu. Au cours des deux dernières années, nous avons ouvert le plus grand nombre de propriétés en Inde. Ce fut un énorme défi de mener à bien l’expansion en ces temps difficiles, mais chaque défi apporte une opportunité. Le mois de février a été marqué par une bonne croissance de la demande, mais à mesure que les cas de covidémie augmentaient et que les craintes de restrictions supplémentaires augmentaient vers la mi-mars, nous avons constaté une baisse de la demande.

Selon lui, l’horizon à long terme et l’industrie hôtelière en Inde sont prometteurs. Il ajoute: «Nous espérons que le gouvernement utilise bien les restrictions de verrouillage pour intensifier la campagne de vaccination, améliorant ainsi les installations médicales afin de garantir que nous avançons et que la situation se normalise.»

Qualifiant ce jalon de « tournant décisif de notre histoire en Inde », Rahul Chaudhary, MD, CG Corp Global a exprimé la détermination du groupe à continuer de croître et d’étendre sa chaîne hôtelière malgré les nombreuses perturbations qui ont été rencontrées au niveau national et mondial.

Exprimant sa confiance que cette année aussi verra le lancement de nombreux hôtels qui devraient ouvrir leurs portes, Suhail Kannampilly a déclaré à Financial Express Online: «L’avenir s’annonce radieux. La forte demande dans le segment des loisirs se maintient, mais avec prudence. Les hôtels d’affaires n’ont pas encore vu le jour. La pandémie nous a obligés à explorer toutes les voies de revenus. Pour les chambres avec staycation, Vaccinestay ou d’autres forfaits à prix réduit et pour la nourriture et les boissons via les mariages tout compris, les livraisons à domicile et les cuisines dans le cloud. »

Sur la base de ces informations, The Fern Hotels & Resorts envisage un avenir solide et brillant, le PDG de l’hôtel ayant exprimé sa totale confiance dans le fait que la marque devrait voir davantage de lancements cette année.

Suivant des normes de sécurité strictes, le PDG de l’hôtel attribue leur succès à sa main-d’œuvre forte et talentueuse. Le personnel de l’hôtel a adhéré à des directives d’hygiène et de sécurité très strictes, a introduit des normes opérationnelles, Staygiene – The Fern Hotels New Normal, où la santé et l’hospitalité se conjuguent pour une sécurité accrue des clients et des employés.

Le groupe hôtelier compte notamment des hôtels répartis sur 67 sites en Inde, aux Seychelles et au Népal. Le tourisme responsable et le tourisme durable sont au cœur des valeurs fondamentales de la marque hôtelière, ayant gagné la reconnaissance de la marque et des distinctions pour la même chose. Le Ferns Hotels & Resorts est le récipiendaire de plusieurs prix prestigieux et de plus de 200 prix nationaux et internationaux.

