Au cours des deux prochaines années, nous pouvons voir 10 000 chargeurs déployés à travers l’Inde – Dr Akshay Singhal, Log 9 Materials

Log 9 Materials a lancé sa campagne « Mouvement de livraison responsable », ainsi que ses stations InstaCharging qui prennent 15 minutes pour recharger complètement les véhicules électriques. Log 9 a également présenté le Hero Electric EV avec la batterie de Log 9 et sa capacité à se charger rapidement. Pour en savoir plus sur les plans, nous discutons avec le Dr Akshay Singhal, fondateur et PDG de Log9 Materials.

Log 9 Materials, une entreprise de technologie EV basée à Bangalore, a lancé sa campagne « Responsible Delivery Movement ». L’événement était une plate-forme pour Log 9 de présenter sa dernière technologie de batterie, ainsi qu’une démonstration de ses capacités de charge rapide via sa « station de recharge InstaCharging ». Avec les nouvelles bornes de recharge rapide, Log 9 cherche à offrir aux véhicules électriques commerciaux à deux et trois roues une solution de mobilité alternative fiable.

Log 9 affirme que la nouvelle InstaCharging Station peut charger complètement les scooters Hero Electric – avec lesquels Log 9 s’est associé – équipés de batteries de Log 9 en 15 minutes. Les batteries sont conçues pour s’intégrer à l’infrastructure de charge publique à travers le pays, et Log 9 installera ses stations InstaCharging pour augmenter la densité des chargeurs à travers le pays, en commençant par Bangalore. « Au cours des deux prochaines années, nous pouvons voir 10 000 chargeurs déployés à travers l’Inde », a déclaré le Dr Akshay Singhal, fondateur et PDG de Log9 Materials.

Dr Akshay Singhal, fondateur et PDG, Log 9 Materials

Parlant de l’impact réel des véhicules électriques, Akshay a déclaré: « Les véhicules de mobilité personnelle sont certainement plus nombreux que les véhicules de livraison du dernier kilomètre. » Étant donné qu’un véhicule utilitaire moyen ou un véhicule de livraison du dernier kilomètre roule plus qu’un véhicule personnel moyen, Akshay a déclaré : « La mobilité ne devient verte que lorsque nous sommes en mesure d’avoir un impact. À cet égard, il est plus logique de cibler d’abord le segment B2B, et c’est ce que nous faisons.

Les batteries elles-mêmes sont soumises à des tests extrêmes de sécurité et de fiabilité. Log 9 affirme que les batteries sont conçues pour durer plus longtemps que les véhicules et durer 40 000 cycles de charge-décharge. « Nos batteries sont légèrement plus lourdes que les packs lithium-ion conventionnels, mais le poids total, lorsqu’il est combiné avec un véhicule, est d’environ 5 à 8 % plus lourd », a déclaré Akshay. Les batteries sont testées à des températures extrêmes allant de -30° à 60°C. « Vous pouvez même les mettre dans un four et les faire rôtir, elles n’exploseront pas », a déclaré un Akshay confiant.

Étant des unités scellées, nos batteries sont classées IP67, donc l’eau ne les endommagera pas. De plus, étant donné que les batteries n’ont pas besoin de refroidissement supplémentaire, il n’y a pas d’orifices d’aération ouverts qui peuvent laisser l’eau et endommager les packs. « Comme nous n’avons pas besoin d’évents supplémentaires, il nous est facile de concevoir une batterie étanche et étanche », a déclaré Akshay.

« Nous sommes en pourparlers avec plusieurs équipementiers pour notre technologie de batterie, et nous les dévoilerons dans les prochains mois », a déclaré le fondateur. Actuellement, Log 9 est en partenariat avec Hero Electric et Omega Seiki pour fournir des batteries. Akshay a déclaré : « Nous allons également développer notre partenariat avec d’autres équipementiers et nous aurons bientôt plus de deux, trois et quatre roues. Notre partenariat s’étendra aux plus gros véhicules utilitaires dotés de notre technologie de batterie et de charge qui peuvent voyager entre des villes telles que Bangalore et Mysore. »

Outre les batteries pour véhicules électriques, Log 9 dispose de batteries pour l’énergie solaire, un projet qui bat son plein dans le Maharashtra. Le projet d’énergie solaire se dirige vers l’exploitation des énergies renouvelables pour créer de l’électricité et les batteries sont conçues pour stocker et fournir de l’énergie. Une version réduite du projet est ce qui alimente le bureau de Log 9 à Bangalore. « Nous avons ici une installation solaire qui nous aide à alimenter les chargeurs de véhicules électriques », a déclaré Akshay.

Les blocs-batteries sont fabriqués en interne dans les installations de Log 9 à Bangalore, et la société étend sa zone de fabrication à une installation voisine. Actuellement, Log 9 a la capacité de fabriquer 10 000 packs de batteries pour véhicules électriques à trois roues. « Nous augmenterons considérablement d’ici mars 2022 », a ajouté Akshay.

