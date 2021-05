Au cours du dernier mois, les gens sont plus intéressés par le trading d’Ethereum que de Bitcoin

La même tendance s’applique à OI, car les investisseurs et les traders sont plus intéressés par Ether avant sa mise à niveau à Londres. En outre, il y a confiance que le passage au PoS est sur la bonne voie avec juste des «problèmes non triviaux» à résoudre.

Le prix de l’éther vise maintenant 3k $ alors qu’il s’échange autour de 2 850 $, marquant une reprise spectaculaire, en hausse de 25% par rapport au creux de dimanche de 1725 $.

Cette forte reprise est le résultat du fait que les gens sont plus intéressés par le trading d’Ether que de Bitcoin. ETH est en fait le deuxième crypto-actif le plus échangé à l’heure actuelle à 55,9 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, après près de 132 milliards de dollars de Tether, selon CoinGecko.

Bitcoin vient derrière Ether à 47,4 milliards de dollars, ce qui a commencé le mois dernier.

Polygon, Ethereum Classic, XRP, BUSD et Cardano enregistrent également d’énormes volumes entre 6 et 10 milliards de dollars.

La même tendance peut être observée dans l’intérêt ouvert pour le marché à terme car depuis le creux de dimanche, alors que l’OI d’Ethereum a augmenté de 1,25 milliard de dollars, Bitcoin a ajouté 1,03 milliard de dollars à son OI, selon Bybt.

Cela suggère ce qui a commencé avant la correction, les investisseurs et les traders s’intéressant davantage à Ether envoyant ses prix à un ATH de 4385 $ dans un laps de temps très court pendant que Bitcoin se consolidait.

Malgré la volatilité persistante, les détenteurs d’Eth continuent d’augmenter à un rythme soutenu. En fait, les détenteurs de longue date ont saisi cela comme une opportunité de récupérer des pièces bon marché.

Ether gagne du terrain avant son hard fork de Londres, qui implique EIP 1559, considéré comme un grand catalyseur pour les prix de l’Ether car en brûlant les frais de gaz payés en ETH, il rendra effectivement l’actif cryptographique «déflationniste».

Sans oublier que 9,6 millions d’ETH sont enfermés dans DeFi, bien qu’ils soient sur une tendance baissière depuis la mi-avril, près de 5 millions d’ETH sont dans un contrat de dépôt ETH 2.0, qui est à la hausse, et 3,16 millions d’ETH sont bloqués en niveaux de gris. .

Progrès constant

En ce qui concerne le développement du réseau, le développeur Danny Ryan, qui travaille avec la Fondation Ethereum, a déclaré mardi qu’Altair, la première mise à niveau prévue de la chaîne Beacon, progressait régulièrement.

Pendant ce temps, le hackathon Rayonism, qui a permis aux équipes de prototyper rapidement les conceptions de base de Merge et de mieux comprendre comment ce système fusionné fonctionnera dans la pratique, a été conclu. Les équipes clients se concentrent désormais sur London et Altair hard fork et les chercheurs sur les améliorations et les tests des spécifications de Merge, a-t-il déclaré. La mise à jour lit,

«Après les mises à niveau estivales, les équipes se concentreront davantage sur la fusion et commenceront à s’attaquer à l’ingénierie de production avec un œil sur les réseaux de test publics.»

Dans l’environnement actuel où la preuve de travail (PoW) est critiquée pour sa consommation d’énergie, le passage d’Ethereum à la preuve de participation (PoS) joue en sa faveur.

«C’est incroyable», a déclaré le co-fondateur d’Ethereum Vitalk Buterin dans une interview. «Je suis vraiment très heureux que l’un des plus gros problèmes de la blockchain disparaisse une fois la preuve d’enjeu terminée.»

Alors que beaucoup continuent d’être sceptiques quant au changement, pour lequel Buterin préconise depuis le début, qui doit être fait d’ici la fin de cette année ou l’année prochaine comme prévu par les membres de la communauté, Tim Beiko, qui coordonne le travail des développeurs sur le nouveau réseau. pour la Fondation Ethereum, est «confiant». Il a dit,

“Il y a un tas de problèmes non triviaux à résoudre, mais l’architecture fondamentale est définie et plutôt prometteuse.”

