Au Danemark, ils utilisent les pales d’anciennes éoliennes comme parking pour vélos | La vie

Les éoliennes produisent de l’énergie renouvelable, mais elles posent problème lorsqu’elles sont jetées… A moins que vous ne fassiez preuve d’imagination.

L’énergie éolienne existe depuis quelques décennies maintenant. Les éoliennes de plus en plus populaires ont un cycle de vie relativement court, entre 20 ou 25 ans, les plus âgés commencent donc déjà à prendre leur retraite.

C’est un problème, car il s’agit énormes turbines, de dizaines, voire de centaines de mètres, qui finissent par être stockés dans des entrepôts ou en plein champ, occupant une grande quantité d’espace.

Au Danemark, 40% de toute l’énergie électrique provient du vent, et il passera à 70 % en 2030. Il y a donc un sujet de préoccupation. Mais ils mettent déjà en pratique des idées curieuses. Par exemple, convertir les pales d’éoliennes à la retraite en supports à vélos:

C’est un grand idéal car en plus d’être simple à réaliser, vous obtenez un parking moderne et design, sans avoir à faire quoi que ce soit.

Il suffit de couper les pales de l’éolienne, pour obtenir de jolis porte-vélos qui remplissent leur fonction d’ombrage, de protection des vélos du vent et de la pluie, et ils sont aussi très élégants, et peuvent durer de nombreuses années.

Il est déjà prévu d’utiliser ces lames comme arrêt de bus, étals de rue dans les marchés, et d’autres utilisations.

C’est l’une des meilleures idées du réseau Re-Wind, un réseau de recyclage des éoliennes qui a été lancé au Danemark pour connecter les entreprises et les idées.

Il existe des propositions pour créer des ponts avec des lames, des pistes de skake pour le skateboard, des ponts pour les terrains de sport, une isolation phonique et bien plus encore.

Heureusement, le problème des éoliennes à la retraite diminuera avec le temps. La société espagnole Siemens Gamesa a présenté le mois dernier la première pelle recyclable au monde.

Si à l’avenir toutes les turbines sont recyclables, il sera beaucoup plus facile de se débarrasser de celles qui ne sont plus utilisées.