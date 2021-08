Au-delà de Bagdad Bob | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Notre humiliation nationale historique se poursuit en Afghanistan. L’animatronique Joe Biden a pris le pupitre dans la salle Roosevelt et a convoqué la presse pour assister aux “Remarques sur la tempête tropicale Henri et l’opération d’évacuation en Afghanistan” (le texte de la Maison Blanche est lié, la vidéo de la Maison Blanche est ci-dessous).

L’un de ces sujets n’est pas comme l’autre. La tempête tropicale Henri est une catastrophe naturelle. L’opération en Afghanistan est un désastre causé par Biden.

Comme d’habitude, Biden a convoqué la presse pour le regarder regarder vaguement dans le téléprompteur et le regarder lutter pour lire ses lignes. Tout en haut de ses propos, Biden a bloqué le nom de l’administrateur de la FEMA. Les circuits animatroniques se sont finalement déclenchés pour donner « Ms. Criswell.

Biden s’est tourné vers reconnu «Ms. Criswell » et a dû perdre sa place dans le texte. Mme Criswell a informé Biden des “inondations soudaines à Waverly, dans le Tennessee et dans les régions avoisinantes du Tennessee”. Avec la mise à jour sur la tempête tropicale Henri, c’était étrange au-delà de la routine Bagdad Bob de Biden.

L’animatronique Joe Biden semble n’avoir aucune conscience des événements en cours ou de leur signification. Il veut nous assurer que tout va bien, que les événements se déroulent comme prévu et que tout le monde est content de nous. Si ses gardiens avaient le moindre sentiment de honte, ils démissionneraient.

Parmi les gros titres de la mise à jour matinale de l’AP figurent « des coups de feu à l’aéroport de Kaboul tuent 1 ; La masse des talibans près du Panjshir » et « le pont aérien de Kaboul s’accélère mais reste entravé par le chaos ». Ils sont difficiles à concilier avec les remarques de l’animatronique Joe Biden hier après-midi.

Notre dépendance à la coopération des talibans et l’ignorance scénarisée de l’animatronique Joe contribuent à l’humiliation nationale historique qui est en cours. « Et donc, jusqu’à présent », a-t-il déclaré, « les talibans n’ont pris aucune mesure contre les forces américaines. Jusqu’à présent, ils ont, dans l’ensemble, suivi ce qu’ils ont dit, en termes de laisser passer les Américains, etc. Et pourtant il faut s’excuser à l’avance : « Et je suis sûr qu’ils ne contrôlent pas toutes leurs forces. C’est une force hétéroclite. Et donc, on verra. Nous verrons si ce qu’ils disent s’avère vrai.

C’est le cœur du problème : « Mon travail consiste à porter des jugements. Mon travail consiste à porter des jugements que personne d’autre ne peut ou ne fera. Je les ai faits.”

L’animatronique Joe Biden a reçu un briefing pour dire ceci : « Regardez, les talibans ont un – les talibans doivent prendre une décision fondamentale : les talibans vont-ils essayer de pouvoir s’unir et assurer le bien-être du peuple afghan, qui aucun groupe n’a jamais fait depuis avant de négocier – depuis des centaines d’années. Et si c’est le cas, il aura besoin de tout, d’une aide supplémentaire, en termes d’aide économique, de commerce et de toute une gamme de choses.

Animatronic Joe Biden a répondu à quelques questions de membres présélectionnés des médias. Il n’était pas programmé pour répondre aux questions sur notre matériel laissé dans notre précipitation vers la sortie.

Comme je l’ai dit, si ses gardiens avaient le moindre sentiment de honte, ils démissionneraient. Mais ils ne le font pas et ne le feront pas.

Citation pouvant être citée : « Il reste à voir si nous posons cette question. »