Au-delà de Creedence Clearwater Revival

En un sens, un énorme chapitre de l’histoire du rock américain s’est terminé au printemps 1972. Creedence Clearwater Revival est entré dans le palmarès Billboard LP avec leur septième sortie en studio, Mardi Gras. Dans les six mois suivant son apparition, le CCR n’était plus.

Le set final, enregistré en janvier, était en quelque sorte un post-scriptum malheureux et malheureux dans l’histoire à succès de Creedence. Tom Fogerty avait quitté le groupe après des disputes internes suite à leur Pendulum de 1970 millions de vendeurs. Cela a laissé un line-up de trois musiciens dans lequel son frère John était maintenant rejoint pour les tâches de chant, d’écriture et de production par le bassiste et guitariste rythmique Stu Cook et le batteur Doug Clifford.

Écoutez Mardi Gras maintenant.

L’exception était une reprise de la co-écriture de Gene Pitney qui était devenue un grand succès pour Ricky Nelson en 1961, «Bonjour Mary Lou.» Cela faisait partie de l’éducation rock’n’roll des trois membres du CCR, chacun âgé de 16 ans quand c’était partout à la radio.

Fogerty prend une banquette arrière

John Fogerty, auparavant auteur-compositeur principal du groupe, n’a contribué que trois numéros à Mardi Gras. L’album a rencontré beaucoup moins de succès et de succès que ses prédécesseurs. «Lookin ‘For A Reason» a mis John dans l’ambiance country, en présentant un album avec une sensation de country-rock assez forte.

Mais le public n’a pas autant apprécié un son qui était inévitablement moins familier sur des morceaux ne présentant pas la voix principale distinctement rauque de Fogerty. C’était en dehors de “Sweet Hitch-Hiker”, sorti en single en 1971 et un autre succès du Top 10 américain, qui a ensuite été inclus sur Mardi Gras.

L’album est entré dans le classement américain le 29 avril 1972 au n ° 63. Il grimperait jusqu’au n ° 12 en un séjour de 24 semaines, remportant la certification or. En octobre, le groupe avait annoncé sa séparation. Mais quelques semaines plus tard, ils étaient de retour dans les charts avec une compilation Creedence Gold qui a atteint les seules ventes américaines de deux millions.

Mardi Gras peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Creedence Clearwater Revival sur Apple Music et Spotify.