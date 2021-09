Au-delà de Evil Morty, Dan Harmon de Rick et Morty explique le vrai sens de la finale de la saison 5

Spoilers ci-dessous pour la finale de la saison 5 de Rick et Morty, alors soyez prévenu si vous n’avez pas regardé!

Après avoir livré une saison qui a semblé inégale pour de nombreux fans, étant donné le nombre d’épisodes ayant intentionnellement évité l’histoire canonique bien-aimée et hyper profonde de la série, Rick et Morty ont laissé tomber une énorme conclusion sur le public avec “Rickmurai Jack”. Non seulement l’épisode a fait plusieurs voyages dans le passé de Rick pour confirmer certains détails et théories, mais il a également finalement donné aux fans le retour tant attendu d’Evil Morty, dont la torsion de dernière minute du portail jaune a fondamentalement brisé l’intrigue de la série. Comme le note le co-créateur Dan Harmon, cependant, l’objectif principal de la finale en deux parties n’était pas seulement de fournir un service aux fans.