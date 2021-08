‘Au-delà de la parodie:’ One Fox News Chyron, une photo de Kayleigh, une nation riant trop fort pour parler 10z viral

« Si la Turquie entre en Syrie, c’est entre la Turquie et la Syrie. Ce n’est pas entre la Turquie et les États-Unis, comme beaucoup de gens stupides voudraient que nous le fassions – voudraient que vous le croyiez. »

Donald Trump, le 16 octobre 2019, sur le retrait des troupes de Syrie

J’étais avec le président de la Finlande et il a dit que nous avons, nous sommes une nation forestière – il l’a appelé une nation forestière – et ils ont passé beaucoup de temps à ratisser, nettoyer et faire des choses et ils n’ont aucun problème . Et quand c’est le cas, c’est un très petit problème.

Donald Trump, le 17 novembre 2018 sur les feux de forêt en Californie

« Donc, les médias aiment dire que nous avons le plus de cas, mais nous faisons, de loin, le plus de tests. Si nous faisions très peu de tests, nous n’aurions pas le plus de cas. Donc, d’une certaine manière, en faisant tous ces tests, nous nous faisons mal paraître.

Donald Trump, le 15 juin 2020

“Ce sont les choses et les événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale écrasante sacrée est si sans ménagement et vicieusement dépouillé.”

Donald Trump, le 7 janvier 2021

Au moment de la rédaction de cet article, le président Joe Biden tient une conférence téléphonique entre toutes les forces impliquées dans le sauvetage des victimes et l’aide à la Louisiane. Il le fait en direct, exigeant la coordination de toutes les forces.

Le président Joe Biden a décidé de quitter l’Afghanistan. Les premiers jours ont été horribles, les talibans reprenant le pays presque immédiatement et de nombreux Américains toujours bloqués. Depuis ce temps, nous avons vu une bombe tragique déclenchée par ISIS, pas les talibans. ISIS est l’organisation à laquelle Trump s’est rendu dans le nord de l’Irak. Pendant ce temps, le président Biden et l’armée américaine ont utilisé un drone contre un véhicule chargé d’explosifs, ce qui a probablement sauvé des dizaines de vies. Les États-Unis ont maintenant évacué en toute sécurité plus de 100 000 réfugiés afghans et presque tous les Américains qui souhaitent quitter l’Afghanistan, un succès incroyable.

La variante Delta COVID ravage les régions du pays où les gens sont les moins susceptibles d’être vaccinés. De manière fascinante, ces domaines se chevauchent presque entièrement avec les électeurs de Trump. D’un point de vue statistique, le nombre de personnes qui ont été vaccinées et qui ont ensuite dû être hospitalisées en raison de la COVID est de zéro. Biden a plus que doublé son objectif de 100 millions de tirs en 100 jours. On peut entrer dans Walgreens dès maintenant, remplir un formulaire, se faire vacciner et partir en 20 minutes.

À peine des catastrophes, du moins en comparaison. Et encore:

au-delà de la parodie pic.twitter.com/r3xWF2RxTF – Aaron Rupar (@atrupar) 30 août 2021

Cette photo et ce chyron ont fait rire Twitter si fort qu’il a fallu près de cinq minutes pour s’en remettre :

https://t.co/5UOFUHqqFW pic.twitter.com/HnFppLEqo6 – 🇺🇸PRÉSIDENT JoeBiden🇺🇸🇺🇸🇺🇸💉💉 (@catalishus2) 30 août 2021

NE PAS faire de nouvelles #crises chaque jour,

comment #Unpervidential. https://t.co/ChWNRs0mFy – Boiarski (@Boiarski) 30 août 2021

Par Critiques, entendez-vous les observateurs de l’actualité du renard et le GOP (pour des raisons évidentes) ? https://t.co/fxaULCzvuz – IMSMODE (@IMSMODE) 30 août 2021

Tous les médias de droite ne sont que du théâtre Jerry Springer. Et des millions de personnes s’assoient en train de marmonner “putain bien” https://t.co/OLnrQYSIAF – Todd Poirier (@todd_porier) 30 août 2021

Voici Kayleigh, la déesse de l’ironie ! https://t.co/yBE4Dh0XVH – Janet Totten PhD (@acerbicwit12) 30 août 2021

Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) est une parodie d’une satire d’une farce d’un pamphlet d’une caricature d’un sketch de spectacle de talent de collège particulièrement mauvais. #MAGA #GOP #Kayleigh #KayleughMcEnany #Trump #DonaldTrump #GOPTraitors #January6th #JoeBiden # Afghanistan #TrumpCrimeFamily https://t.co/CLeKgc5x9V – Mamaleh Trump (@MamalehTrumpOG) 30 août 2021

Les blagues s’écrivent d’elles-mêmes. https://t.co/ZqwmEEBnfl – Maroon Alchemist🦉 (@mynameisnojuan) 30 août 2021

Nous avons besoin d’une version modernisée de la #FairnessDoctrine qui tienne tous les médias responsables du contenu diffusé !

Arrêtez cette propagande de droite qui déchire intentionnellement notre pays @POTUS @SenWhitehouse @HouseDemocrats @SpeakerPelosi @SenateDems @SenSchumer ! https://t.co/xeUuhMQVmh – Helen Duda (@PERsisterER) 30 août 2021

Trump a jeté des serviettes en papier sur les survivants d’un terrible ouragan.

Il a posé des questions sur le « ratissage » des forêts californiennes brûlées par les incendies de forêt.

Il a appelé Dayton, « Toledo » après une fusillade de masse.

Il a joué au GOLF sans arrêt alors que le pays était ravagé par une pandémie mondiale.

Mais d’accord, KK. pic.twitter.com/k8MQdlJtL1 – Jo (@JoJoFromJerz) 30 août 2021

Je suis heureux que le président Biden ne passe pas son temps à tweeter en majuscules tous les jours comme TFG Je pense que nous étions tous fatigués de ça – murray b – Obtenez Vaxxed (@murrayb560sl) 30 août 2021

Tu veux dire cette Kayleigh McEnany ? « Tous avaient une question pour elle. Aucune réponse n’est revenue. Les événements du 6 janvier lui ont présenté un nouvel outrage pour lequel même elle ne pouvait pas créer un sujet de discussion ou gifler un onglet de classeur. »https://t.co/HVD8dYlHns – blu2021 (@blu20211) 30 août 2021

Et la voilà aujourd’hui, la première à critiquer.

