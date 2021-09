“Au-delà de la tristesse” – Des combattants et des experts perturbés par des images au bord du ring de la défaite par élimination directe d’Evander Holyfield contre Vitor Belfort

in

La défaite d’Evander Holyfield contre Vitor Belfort samedi soir n’a pas plu à la plupart des fans, des combattants et des experts.

L’ancien champion légendaire de 58 ans était une coquille de lui-même alors qu’il montait sur le ring en Floride, étant terrassé et arrêté au premier tour.

Holyfield a été renversé et arrêté en quelques minutes cruelles

Les images au bord du ring faites pour un visionnage triste

Initialement, le concours était censé être entre Oscar De La Hoya et Belfort au Staples Center de LA, mais De La Hoya a été exclu en raison de COVID.

Avec un préavis de deux semaines, Holyfield est intervenu.

La Commission californienne a contesté cela et a refusé de sanctionner le concours, même en tant qu’exposition.

Ce n’était pas un problème majeur pour les organisateurs Triller car, en raison du système américain composé de nombreuses commissions, ils ont simplement déplacé l’événement vers un État qui accepterait de le sanctionner.

Le combat était une montre difficile

Avancez en Floride.

Patrick Cunningham, directeur exécutif de la Florida State Boxing Commission, a confirmé dans un communiqué lors de la semaine de combat que le combat avait été approuvé en tant que match de boxe professionnelle entièrement réglementé.

Selon lui, tous les boxeurs figurant sur la carte ont satisfait à toutes les exigences pour obtenir une licence.

En fin de compte, cependant, les combats n’étaient pas professionnels et Holyfield vs Belfort s’est déroulé comme une exposition non officielle de huit rounds de deux minutes, conformément aux contrats de combat.

Holyfield était autrefois un grand champion

Le résultat de l’exposition était déjà assez mauvais, mais le fait que la Commission de Floride soit disposée à la sanctionner en tant que concours professionnel a suscité d’autres inquiétudes.

Les images du ring du KO ont suscité de vives critiques en ligne.

Le rédacteur en chef de Boxe News, Matt Christie, a écrit : « Spectacle affreux et horrible. Pas plus. S’il vous plaît pas plus.”

Ade Oladipo de talkSPORT a ajouté: “Quelle putain de honte.”

L’arbitre a pris la bonne décision d’y mettre fin plus tôt

Calvin Watkins du Dallas News a déclaré : « Evander Holyfield est un grand combattant. Temple de la renommée. Pourquoi fait-il encore ça ? Pourquoi? C’est triste.”

Alors que l’ancienne championne du monde Ishe Smith a réagi : « C’est plus que triste. Father Time a vaincu Evander il y a longtemps. Qui diable a pensé à 58 ans que ce serait différent ?

Ashley Theophane a déclaré : « Holyfield n’aurait jamais dû être sur le ring en premier lieu. Honte au promoteur et à la commission d’avoir permis cela.

Et Michael Eaves d’ESPN a conclu: “Cela n’aurait jamais dû arriver.”

