Au-delà de la vidéosurveillance : la banque dans le monde numérique

L’analyse vidéo peut aider à réduire la dépendance des clients vis-à-vis du personnel des banques. En fait, il est facilement possible de créer des succursales sans personnel en utilisant la technologie. (Image représentative)

Par Abhijit Shanbhag

Nous vivons dans un monde numérique où l’IA et l’automatisation sont entrées dans tous les domaines de la vie professionnelle. Vous pouvez choisir n’importe quelle industrie moderne, et il ne faudra pas longtemps pour identifier comment les technologies de pointe telles que l’IA, l’analyse, l’IoT et l’apprentissage automatique jouent un rôle indispensable dans la croissance des organisations commerciales. L’une des innovations révolutionnaires de l’IA ces derniers temps a été l’évolution de l’analyse vidéo, et cette technologie est extrêmement cruciale pour le secteur bancaire.

Les banques indiennes peuvent bénéficier de l’intégration d’une puissante plate-forme d’IA qui s’appuie sur des tableaux de bord qui ne sont pas d’un coût exorbitant mais capables de résoudre divers défis pour elles. Aujourd’hui, il existe des solutions avancées qui peuvent fournir des informations détaillées basées sur des données pour aider les banques à améliorer leurs opérations ainsi que l’expérience client. Ceci est rendu possible par la conversion en temps réel des flux visuels des vidéosurveillances en analyses. Ces solutions d’IA vidéo offrent de nombreux avantages.

Gestion des foules et sécurité à l’intérieur des banques

Un système avancé d’analyse vidéo d’IA peut identifier la densité de personnes dans les locaux. À l’époque de Covid-19, le maintien du respect de la distanciation sociale et le suivi du comportement de la foule via les systèmes de vidéosurveillance existants sont extrêmement bénéfiques. De plus, la surveillance continue et la capacité de détecter intelligemment les armes, les comportements suspects ou les objets laissés sans surveillance permettent au système de déclencher une alerte et de fournir une opportunité cruciale de réponse précoce.

Suivi de l’expérience client

L’analyse vidéo peut aider à surmonter le défi de l’amélioration de l’expérience client. Les solutions intuitives d’IA vidéo peuvent analyser diverses activités des clients à l’intérieur des locaux. Le système peut créer une carte du parcours client dans la succursale pour fournir des informations sur des éléments tels que le temps moyen passé par un client sur un guichet spécifique, les zones à haute densité ou le montant qu’il faut en moyenne pour retirer de l’argent au guichet automatique. En tenant compte de ces éléments, les banques peuvent améliorer les performances globales et les niveaux de satisfaction des clients.

Les banques mènent souvent des activités promotionnelles sur place et l’analyse vidéo de l’IA les aidera à comprendre l’impact de ces activités sur l’engagement des clients. Dans le même temps, des activités telles que le vandalisme, la dégradation des locaux, les détritus ou les tentatives de manipulation du guichet automatique, etc., peuvent être détectées et signalées en temps réel.

Automatisation des succursales grâce à l’analyse vidéo de l’IA

Les agences automatisées ou en libre-service ne sont pas exactement une idée nouvelle, mais leur besoin est devenu beaucoup plus prononcé aujourd’hui. L’analyse vidéo peut aider à réduire la dépendance des clients vis-à-vis du personnel des banques. En fait, il est facilement possible de créer des succursales sans personnel en utilisant la technologie.

Les solutions avancées d’analyse vidéo offrent la possibilité de suivre les paramètres définis et d’envoyer des alertes automatiques. Dans les succursales sans personnel, les solutions d’IA vidéo peuvent garantir le respect des mesures de sécurité et le respect des KPI de satisfaction client. Des outils de reconnaissance faciale peuvent être utilisés dans les kiosques ATM pour faciliter les transactions sans carte.

Presque toutes les agences bancaires utilisent aujourd’hui des vidéosurveillances pour la surveillance. Cependant, ceux-ci sont utilisés de manière très passive. Le déploiement de la technologie d’analyse vidéo peut aider les banques à convertir leurs systèmes de vidéosurveillance existants en un outil intelligent pour améliorer leur efficacité opérationnelle et la satisfaction de leurs clients. La technologie est maintenant disponible et ce n’est qu’une question de temps avant que le secteur bancaire l’adopte à travers l’Inde.

L’écrivain est président et chef de la direction, Graymatics

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.