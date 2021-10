Au-delà de Lakshman Rekha : l’histoire de Sita racontée par des auteurs contemporains

Après tout, l’auteur a revisité la mythologie à plusieurs reprises pour lui donner sa propre tournure, que ce soit la trilogie Shiva ou la série Ram Chandra.

Par Reya Mehrotra

Nous connaissons tous Sita comme l’épouse du Seigneur Rama, la déesse hindoue et héroïne du Ramayana, celle qui a été enlevée et celle qui a traversé le Lakshman Rekha. Mais qui était Sita, la femme ?

Lorsque l’auteur Amish Tripathi dit que son interprétation de Sita dans son roman de 2017 Sita: Warrior of Mithila est plus proche dans l’esprit des versions anciennes – plutôt que ce que la plupart des Indiens urbains modernes savent du Ramayana, qui est en grande partie basé sur une série télévisée des années 1980 -ses mots font une introspection et réimaginent. Après tout, l’auteur a revisité la mythologie à plusieurs reprises pour lui donner sa propre tournure, que ce soit la trilogie Shiva ou la série Ram Chandra.

Alors, la Sita que nous avons regardée à l’écran, grande et petite, est-elle la création d’un cinéaste ou l’esprit d’un écrivain ? Si oui, alors qui était Sita ? Comment a-t-elle été écrite dans les textes originaux que très peu d’entre nous ont parcourus ? Était-elle une guerrière ? Était-elle forte ? Et si nous nous sommes trompés d’interprétation, celle d’une femme pieuse sans voix, souffrante et lésée, est-il nécessaire de raconter son histoire ? Les auteurs le croient.

L’auteur Chitra Banerjee Divakaruni, qui a raconté l’histoire de Sita dans son livre de 2019 La forêt des enchantements, partage le point de vue de Tripathi. « J’ai toujours pensé qu’il y avait plus à Sita que l’interprétation patriarcale traditionnelle qui la présentait comme douce et douce, obéissante, passive et patiente. Quand j’ai lu les textes anciens pour moi-même, j’ai vu qu’il n’en était pas ainsi. Elle était courageuse, aventureuse, franche et forte », dit-elle.

Le besoin de raconter

Que Sita était forte et courageuse est seulement vrai. Elle a choisi son mari par le biais de swayamvar, pour vivre en exil et sortir de Lakshman Rekha, tout en restant fidèle et en étant une mère célibataire. En fait, La libération de Sita de Volga, qui suit le voyage de Sita vers la réalisation de soi dans la forêt, au lieu de Ram, est l’un des récits les plus importants de Sita pour son symbolisme et sa prévenance. Outre Sita, le livre suit également les voyages d’autres femmes qui ont été négligées ou abandonnées dans l’épopée.

Non seulement les récits d’auteurs, mais chaque fois qu’un parent, un grand-parent, un livre d’histoires pour enfants raconte l’histoire du Ramayana, un peu de l’esprit du narrateur ou de l’écrivain fait de l’histoire leur propre récit. L’auteur Amish Tripathi estime que le Ramayana a toujours été raconté et redit dans l’histoire indienne. « Les Indiens ne se lassent jamais d’entendre l’histoire de Ram et Sita », dit-il.

L’auteur et mythologue Devdutt Pattanaik a tenté plus d’une fois le récit de Sita à travers des livres comme La fille qui a choisi : Une nouvelle manière de raconter le Ramayana et Sita : Un récit illustré du Ramayana. Dans le premier, il écrit que personne dans le Ramayana, à l’exception de Sita, n’avait le choix. Il l’appelle à la fois Gauri et Kaali – la déesse qui suit son mari partout où il va parce que c’est son devoir d’être à ses côtés et quand elle élève ses enfants et Kaali quand elle n’est pas liée par les règles de la civilisation. «Rejetée, elle refuse de retourner à Ayodhya en tant que reine ou épouse. Elle ne ressent pas le besoin de suivre son mari, cette fois, en tant qu’épouse. Elle ne se sent pas obligée de représenter la prospérité du foyer qui l’a rejetée », partage-t-il.

Raconter son histoire avec cette authenticité au lieu de la lentille patriarcale forcée à travers des interprétations erronées de l’épopée, devient plus important de nos jours.

Fait intéressant, l’auteur Sreemoyee Piu Kundu, qui vient de Kolkata, partage que pour eux et certaines parties de l’est de l’Inde, Diwali est une célébration de Kaali au lieu du retour de Lord Rama à Ayodhya. « Et pour moi, Sita est Kaali », explique Kundu, dont le livre Sita’s Curse a exploré comment la protagoniste a payé le prix de sa beauté, s’est sentie mal aimée de son mari et s’est finalement enfuie avec l’homme qu’elle aime. Il explore le désir féminin refoulé.

Chitra Banerjee Divakaruni déclare : « Sita reste un personnage majeur dans notre culture indienne et on dit toujours aux filles qu’elles devraient essayer d’imiter les vertus de Sita. Il est donc important de comprendre quelles sont ces vertus et comment elles se rapportent au monde d’aujourd’hui.

Le manque d’accessibilité aux textes originaux et le manque de versions impartiales adéquates dans les épopées sont ce qui pousse les auteurs contemporains à repenser les histoires de personnages. Aditya Iyengar, qui a écrit Bhumika: A Story of Sita en 2019, estime qu’il doit y avoir plus de récits de son point de vue et qu’en plus de trouver de nouvelles perspectives sur le Ramayana, nous devons également rendre accessibles certaines œuvres plus anciennes.

Mais à mesure que les récits émergent, les auteurs disent que l’originalité doit être préservée. Amish Tripathi conseille aux auteurs de trouver ce juste milieu, entre donner des messages philosophiques libéraux modernes et le respect des traditions anciennes, tout en gardant l’intrigue au rythme rapide. « C’est ce que j’essaie de faire », ajoute-t-il.

Récemment, le livre 400 Days de l’auteur Chetan Bhagat publié par Westland est sorti. Le livre parle d’une fillette Siya qui a disparu et de la recherche de sa mère. Gardant à l’esprit le moment de la sortie et la référence, il partage : « Il y a un certain référencement. Cela permet au lecteur de se connecter. Mais le scénario n’est pas lié au Ramayana. Oui, c’est une recherche et le nom Siya s’adapterait ici, permettrait aux gens de se connecter avec le référencement. Cependant, il dit que la mythologie n’est pas sa tasse de thé et qu’il préférerait ensuite écrire un livre de motivation ou une série OTT.

Sita à l’écran

Ragini, épouse d’un flic est enlevée par Beera, un bandit. Pourtant, elle apparaît comme quelqu’un qui n’a pas peur de la mort. Plus tard, il lui confie sa raison de venger sa sœur qui a été prise en otage et violée par une bande de flics. Incapable de supporter l’humiliation, elle s’était suicidée. Lorsque son mari Dev vient la secourir, il l’accuse d’infidélité afin qu’elle le conduise à Beera. Quand il retrouve le bandit, il lui tire dessus même si Ragini essaie de le sauver et Beera, meurt avec un sourire, comme un héros.

C’était probablement que le public n’était toujours pas prêt pour un récit du Ramayana placé dans un cadre moderne il y a plus de dix ans en 2010. Le film de Mani Ratnam Raavan avec Aishwarya Rai dans le rôle de Ragini et Abhishek Bachchan dans le rôle de Beera a apporté une nouvelle perspective au Ramayana même si il a échoué au box-office. Auparavant, des films comme Ram Rajya (1943) et Sampoorna Ramayana (1961) avaient été des succès mais n’avaient jamais humanisé Ravan ou Sita comme Raavan l’avait fait.

Sur le petit écran, le Ramayana de 1987 avec Arun Govil et Dipika Chikhlia reste l’une des séries télévisées les plus populaires de tous les temps et a même été rediffusé pendant le verrouillage pour que les gens reçoivent un message. Pourtant, la série télévisée Siya ke Ram de 2015, bien que moins populaire que le classique culte, apporte une nouvelle approche à la table avec le Ramayana raconté à travers les yeux de Sita. En parlant du temps présent, l’épopée du Ramayana semble être devenue un scénario d’or pour les cinéastes avec plusieurs films en préparation. Le personnage de Sita étant interprété par des acteurs modernes comme Alia Bhatt dans le rôle de Sita dans RRR, Kriti Sanon dans Adipurush et Deepika Padukone dans Ramayana 3D, il reste à savoir combien de nuances sont accordées au personnage et comment elle est placée dans le cadre contemporain.

Pour les cinéastes qui tentent une nouvelle narration, Chitra Banerjee conseille de garder à l’esprit les œuvres originales, mais aussi de se demander : « comment leurs films affecteraient-ils la génération actuelle ? Comment peuvent-ils concilier authenticité et pertinence ?’

Sita dans la littérature contemporaine

Le Ramayana de Sita de Samhita Arni (2011)

La Reine disparue de Samhita Arni (2013)

La fille qui a choisi : une nouvelle façon de raconter le Ramayana de Devdutt Pattanaik (2016)

La Libération de Sita de Volga (2016)

Sitayana de Amit Majmudar (2019)

Sita : A Tale of Ancient Love de Bhanumathi Narasimhan (2021)

Sita’s Fire Trilogy de Vrinda Sheth (à venir en 2022)

Bhumika : Une histoire de Sita

Aditya Iyengar

Hachette

La forêt des enchantements

Chitra Banerjee Divakaruni

HarperCollins

Sita : Guerrier de Mithila

Amish Tripathi

Publications Westland

Sita : un récit illustré du Ramayana

Devdutt Pattanaik

Maison aléatoire de pingouin

La malédiction de Sita : le langage du désir

Sreemoyee Piu Kundu

Hachette

400 jours

Chetan Bhagat

Publications Westland

Chitra Banerjee Divakaruni

Auteur de La forêt des enchantements

« J’ai toujours pensé qu’il y avait plus à Sita que l’interprétation patriarcale traditionnelle qui la présentait comme douce et douce, obéissante, passive et patiente. Quand j’ai lu les textes anciens pour moi-même, j’ai vu qu’il n’en était pas ainsi. Elle était courageuse, aventureuse, franche et forte pour s’accrocher à ses valeurs sous pression. Je voulais écrire un livre qui fasse ressortir ces qualités héroïques et actuelles qui pourraient inspirer notre génération actuelle »

Devdutt Pattanaik

Auteur de Sita : Un récit illustré du Ramayana

« Je ne pense pas que les femmes indiennes soient passives ou victimes. Et je ne pense pas que les hommes indiens soient des brutes et des voyous. Et je pense que le Ramayana n’est pas seulement un morceau de littérature conçu pour célébrer l’oppression de genre comme de nombreux universitaires occidentaux semblent désireux de le projeter. C’est un vaste récit qui a façonné l’esprit indien pendant 2500 ans. Je voulais attirer l’attention sur toute l’histoire au mieux de mes capacités. Et cela signifie situer le Ramayana dans le vaste puzzle de la pensée indienne.

Aditya Iyengar

Auteur de Bhumika : Une histoire de Sita

« Je pense que je regardais une pièce de théâtre sur le Ramayana, et je me suis soudainement demandé ce qui se serait passé si Sita n’avait jamais rencontré Ram ? Quelle aurait été son histoire ? C’était un point de départ intéressant qui, selon moi, m’a conduit à des conclusions intéressantes. En même temps, j’ai été très inspirée par le roman de l’écrivain telugu Volga La libération de Sita – quelque part j’ai senti que je pouvais m’inspirer de ces thèmes et écrire mon propre roman féministe.

Sreemoyee Piu Kundu

Auteur de Sita’s Curse : Le langage du désir

« Pendant que Ram remplissait ses fonctions, Ravan était le seul homme qui désirait Sita et la respectait suffisamment pour ne pas la toucher sans son consentement. Si je devais écrire un récit, mon livre serait placé dans les temps modernes où Ram est un IITian et ne reconnaît pas assez sa femme. Elle préférerait faire s’enfuir sa Sita des temps modernes avec Ravan, qu’elle veut dépeindre comme un personnage sombre, masculin et mauvais qui finit par tomber amoureux d’elle.

Amish Tripathi

Auteur de Sita : Guerrier de Mithila

« J’ouvre simplement mon ordinateur portable et le monde s’ouvre et j’enregistre ce que je vois. J’écris plus comme un témoin que comme un créateur. Cela dit, voir la déesse Sita comme une guerrière est en fait inspiré d’une ancienne version du Ramayan appelée Adbhut Ramayan, qui est également attribuée à Valmiki ji.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.