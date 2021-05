“Au-delà de l’élite, il est essentiel pour nous de soutenir le sport de masse”

10/05/2021 à 15:13 CEST

Julian Lafuente est directeur de la communication du Fondation Trinidad Alfonso. La fondation est l’un des participants à la conférence «Grandir dans le sport & rdquor;, organisé par LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA et Sport avec l’impulsion de Iberdrola.

L’événement peut être vu en ligne sur les pages Web LA OPINIÓN-EL CORREO et Sport, ainsi que sur leurs pages Facebook respectives. L’événement durera environ 90 minutes et sera présenté par Marisol López, directeur de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Il commencera par deux présentations intéressantes de Mary O’Mullony, La joueuse de handball espagnole Bera Bera et Liliana Fernandez, Lili, joueur professionnel de beach-volley et ambassadeur d’Iberdrola. Elle sera l’une des représentantes espagnoles aux prochains Jeux Olympiques, qui se tiendront à Tokyo. Le ‘webinaire’ se poursuivra avec la célébration d’une table ronde à laquelle il participera Laura Gil, responsable du sponsoring sportif d’Iberdrola, et dans lequel Julián Lafuente, de la Fondation Trinidad Alfonso, qui assiste à LA OPINIÓN-EL CORREO, sera présent dans cet entretien préliminaire.

La Fondation Trinidad Alfonso est bien connue dans la Communauté valencienne mais peut-être est-elle un peu plus inconnue dans les terres castillanes. Que faites-vous, quels sont vos objectifs?

C’est une fondation présidée par Juan Roig, qui est également le président de Mercadona. Il est né en 2012 et depuis, il n’a pas cessé son activité. En fait, toute notre activité quotidienne est limitée à la communauté valencienne, où nous travaillons intensivement dans des domaines tels que l’aide aux athlètes, les écoles, la promotion des sports de base dans les écoles et le soutien aux événements et courses populaires. La fondation a réussi à promouvoir le marathon de Valence et est née de l’intérêt de Juan Roig à donner une vision positive de cette terre en pleine crise économique. Autour de cette idée, nous construisons notre projet. Nous essayons également de rassembler des événements et des actes auxquels participent des athlètes, en réunissant de grandes stars dans leurs domaines respectifs et en organisant des événements également au niveau européen.

Sur quels projets travaillez-vous actuellement?

La vérité est que la situation actuelle est compliquée. Nous faisons ce que nous pouvons toujours en respectant les limitations de santé. Le marathon de Valence est le fer de lance, l’événement le plus reconnu en dehors de la Communauté valencienne et également en dehors de l’Espagne. L’année dernière, il a accueilli 25 000 participants et plus de la moitié venaient de l’extérieur de notre région. De plus, nous avons un important programme de communication et de soutien pour les compétitions sportives moins connues que les ligues majeures. Nous essayons d’être dans l’Eurobasket féminin, dans la Coupe du monde de gymnastique rythmique ou dans des compétitions de handball, des compétitions que nous soutenons et dans lesquelles nous payons certaines dépenses.

Ils ont commencé avec le thème des races populaires et se sont développés à partir de là.

Oui, nous sommes allés à plus ces dernières années. Depuis les courses populaires que nous construisons. En 2013, nous avons commencé avec l’embryon de notre projet «Fer & rdquor;», qui consiste à aider les athlètes valenciens avec des aspirations olympiques et paralympiques. Nous avons apporté une aide financière à 142 athlètes de la Communauté valencienne l’année dernière. Nous travaillons également avec des centres de modernisation, soutenant non seulement l’athlète d’élite, mais aussi ceux qui sont sur le point de franchir le pas vers la professionnalisation.

Ce besoin d’élan est devenu plus évident l’année dernière.

Oui, dans de nombreux domaines. Chez les athlètes d’élite et aussi chez les enfants. Tout le soutien qui peut être apporté au sport de masse est essentiel pour l’avenir. De la Fondation Trinidad Alfonso l’année dernière, au milieu d’une pandémie, il a été décidé de prolonger d’une année encore les bourses de tous les athlètes qui faisaient partie de la fondation. Nous avons considéré que c’était le plus juste dans un contexte où ils n’allaient pas pouvoir concourir, et ils ont même reçu une aide supplémentaire dans le cadre du projet «Fer mes & rdquor;», qui en valencien signifie «Faire plus» rdquor;. Une aide supplémentaire pour une période difficile. De nombreux athlètes avaient besoin d’équipements sportifs à domicile. Une personne qui rameur, par exemple, n’a généralement pas de matériel de formation à la maison et nous les aidons.

La Fondation Trinidad Alfonso fait partie du webinaire «Crecer en el deporte». Quel message transmettront-ils aux téléspectateurs?

Nous insisterons sur le fait que nous avons réalisé qu’en plus du sport d’élite, il est essentiel d’aider la base. Aux gens qui se modernisent, mais aussi à ceux qui sont dans les écoles. Nous avons plusieurs projets. Par exemple, nous souhaitons qu’ils apprennent non seulement le football et le basketball. Il y a aussi du rugby, du hockey ou du tennis de table. Notre tâche au cours des derniers mois a été d’augmenter la base, que les enfants connaissent tous les sports et qu’ils s’amusent. Plus encore en ces temps de pandémie, qui ont mis en évidence l’importance des sports pour enfants.

Ce fut une année très difficile.

Oui, surtout pour les enfants qui, depuis qu’ils ont quitté l’école en mars de l’année dernière, sont restés des mois sans jouer, sans participer à des compétitions d’aucune sorte. Maintenant, nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel. Cela a également affecté les athlètes, même si beaucoup d’entre eux ont fait de leur mieux pour ne pas s’arrêter et que la Fondation Trinidad Alfonso les a aidés à le faire. Au sein du mauvais, la société a montré une grande capacité à exceller dans l’effort.