Au-delà de l’extinction : pourquoi la conservation de la faune a besoin de nouveaux objectifs pour les études sur la nature

Près de deux douzaines d’espèces, dont l’emblématique pic à bec d’ivoire et plusieurs sortes de moules d’eau douce, ont été déclarées éteintes cette semaine par le US Fish and Wildlife Service, après des années d’enquêtes qui n’ont révélé aucune d’entre elles. Les 23 espèces sur la liste – qui comprennent des animaux et une plante – rejoignent environ 650 autres espèces aux États-Unis qui ont été considérées comme disparues ou que les scientifiques n’ont pas vues depuis des décennies.

L’annonce a fait l’objet d’une large couverture médiatique, et pour une bonne raison : l’extinction est pour toujours, comme on dit, et 23 est le plus grand nombre d’extinctions que l’agence ait jamais déclaré à un moment donné – sans parler des ornithologues qui débattent depuis des années pour savoir si ou pas le pic à bec d’ivoire est parti pour de bon.

Mais certains chercheurs soutiennent que le terme « extinction » – qui est un objectif pour les groupes de conservation qui tentent de mobiliser un soutien pour leurs causes – minimise la vaste échelle de la mondialisation perte de biodiversité et risque de limiter l’intérêt et l’investissement dans le monde naturel.

Au moment où nous entendons parler d’espèces en voie d’extinction, nous ne pouvons souvent pas faire grand-chose pour l’arrêter. La véritable destruction écologique se produit des années ou des décennies plus tôt. Les scientifiques et les écologistes devraient sans doute consacrer autant de temps à des populations en diminution constante, à la disparition d’individus de certaines parties de leur aire de répartition et à la perte des services fournis par les plantes et les animaux, de la filtration de l’eau à la pollinisation.

En se concentrant sur l’extinction d’un petit groupe d’espèces pour la plupart charismatiques comme les rhinocéros et les papillons monarques, le mouvement pour la conservation a eu du mal à rallier le soutien du public au déclin plus répandu mais plus silencieux de nombreuses espèces, selon certains experts. Nous devrions également nous concentrer sur d’autres mesures, comme le nombre d’individus d’une espèce, disent-ils – et en développer de toutes nouvelles qui vont au-delà de la chronique de ce que nous avons perdu.

Il faut beaucoup de travail pour déclarer une espèce éteinte

Environ 900 espèces ont été déclarées éteintes dans le monde au cours des cinq derniers siècles, mais en réalité, ce nombre est probablement beaucoup plus élevé, a déclaré David Roberts, professeur agrégé de conservation de la biodiversité à l’Université de Kent au Royaume-Uni.

Il est vraiment difficile de juger une espèce éteinte avec une certitude à 100 pour cent. “Il est difficile de prouver une extinction”, a déclaré Barney Long, directeur principal des stratégies de conservation à l’association à but non lucratif Re:wild. “C’est beaucoup plus facile de prouver l’existence de quelque chose.”

Une gravure sur bois non datée d’un pic à bec d’ivoireBettmann/.

La paruline de Bachman, représentée dans ce dessin de 1834 de Robert Havell, est une autre des 23 espèces déclarées éteintes. Art du patrimoine / Images patrimoniales via .

Pour déclarer officiellement une plante ou un animal éteint, les chercheurs doivent démontrer qu’aucun individu de cette espèce ne reste sur Terre, que ce soit dans la nature ou en captivité, selon le Fish and Wildlife Service (USFWS) et l’Union internationale pour la conservation de la nature ( UICN), qui gère la Liste rouge des espèces menacées. Une telle détermination nécessite des « études exhaustives » dans les habitats appropriés et aux heures appropriées, ce qui signifierait des recherches nocturnes d’espèces nocturnes, selon l’UICN. La planète abrite des millions d’espèces connues – et bien d’autres que nous n’avons pas encore découvertes – ce qui rend inconcevable d’en surveiller régulièrement ne serait-ce qu’une fraction, a déclaré Roberts.

C’est pourquoi l’annonce de l’USFWS est une grosse affaire. Notamment, l’agence a déterminé que les 23 espèces avaient tous disparu il y a des décennies, a déclaré Tierra Curry, scientifique principale au Center for Biological Diversity, un groupe de défense des droits. L’agence sollicite maintenant les commentaires du public sur sa proposition de les retirer de la liste fédérale des espèces en voie de disparition (donc, si vous en avez vu, assurez-vous de le leur faire savoir.)

À certains égards, c’est une bonne chose que déclarer une espèce éteinte soit un appel si difficile. “Une fois que quelque chose s’éteint, tous les efforts de conservation pour cela s’arrêtent”, a déclaré Long. Non seulement il s’agit d’une question de vie ou de mort pour l’espèce, mais cela affecte également d’autres espèces qui peuvent vivre aux mêmes endroits, a déclaré Roberts. Si vous protégez une forêt marécageuse ancienne en Louisiane parce que vous pensez qu’elle abrite des pics à bec d’ivoire, par exemple, d’autres espèces en bénéficieront probablement, que l’oiseau lui-même existe ou non. Là encore, a-t-il dit, « vous ne voulez pas jeter le bon argent après le mauvais », en protégeant quelque chose qui n’est pas là.

Ce qui manque en se concentrant sur l’extinction

Il n’est pas surprenant que les médias et les grandes organisations de conservation se concentrent depuis des décennies sur la disparition d’espèces. L’extinction est un concept facile à saisir, surtout comparé à quelque chose d’aussi vague que la perte de biodiversité – un terme que même les scientifiques ont du mal à décrire de manière cohérente.

Il existe des données pour étayer cela : dans une récente enquête menée par l’organisation à but non lucratif Defenders of Wildlife que le groupe a partagée avec Vox, 60% des électeurs démocrates ont déclaré qu’ils étaient « très » ou « extrêmement » préoccupés par l’extinction des espèces, contre 45% qui s’inquiétaient de la perte de biodiversité. « La « biodiversité » est évidemment au cœur même de nos efforts », a écrit le groupe dans son analyse des résultats, mais « d’autres mots (comme « extinction ») sont plus faciles à comprendre et donc plus galvanisants. »

L’extinction est sans aucun doute une mesure importante de la perte de biodiversité, mais seulement jusqu’à un certain point. Cela peut masquer des mesures moins spectaculaires que certains prétendent être encore plus importantes pour la conservation, telles que l’abondance ou le nombre d’individus d’une espèce.

“Je pense que les grandes organisations de conservation se sont rendu un mauvais service en se concentrant sur des espèces charismatiques en voie d’extinction”, a déclaré David Kaimowitz, directeur forestier de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. “Ce qui s’est passé au cours des 50 dernières années, c’est que nous avons perdu une quantité incroyable de la faune du monde – ses insectes, ses oiseaux, ses mammifères – et presque rien de tout cela n’a été remarqué parce que l’accent a été mis sur les espèces en voie d’extinction.”

Ces baisses sont en effet massives. Selon certaines estimations, les populations de mammifères, d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles et de poissons ont diminué de près de 70 % en moyenne depuis 1970. C’est la raison pour laquelle vous avez tendance à voir moins d’insectes sur votre pare-brise lorsque vous conduisez à travers le pays et à entendre moins de chants d’oiseaux lors d’une randonnée. à travers la forêt.

Il est également utile de réfléchir aux raisons pour lesquelles nous nous soucions de l’extinction. Est-ce parce qu’il met en péril les écosystèmes et les services qu’ils rendent ? Si c’est le cas, mettre l’accent sur un autre concept, comme l’abondance, pourrait être plus utile. Au moment où une espèce est menacée, elle est probablement trop rare pour contribuer beaucoup à son environnement, par exemple en tant que pollinisateur ou en tant que membre de la chaîne alimentaire.

“La plupart des dégâts sont causés bien avant que l’espèce (…) ne soit répertoriée comme menacée ou en voie de disparition”, a déclaré Rebecca Shaw, scientifique en chef du World Wildlife Fund. “Le risque d’extinction des espèces est un continuum – il est donc bien préférable de suivre la santé des populations d’une espèce car elles montreront souvent des signes de problèmes.”

En d’autres termes, les problèmes que les écologistes sont en fin de compte essayer de résoudre se produit bien avant que les espèces ne soient menacées d’extinction – et les efforts pour les résoudre devraient aussi le faire.

Cela ne veut pas dire que nous devrions éliminer entièrement l’extinction en tant que mesure de perte. Il y a encore beaucoup de gens qui « nient que nous sommes dans une crise de la biodiversité », a déclaré Curry. « Ils disent : « Nommez une espèce qui s’est éteinte aujourd’hui » comme justification. » Documenter l’extinction rend plus difficile d’argumenter contre la perte de la faune. Mais elle reconnaît que “l’extinction est la fin d’un long déclin qui mérite absolument l’attention en cours de route”.

Une nouvelle mesure pour la conservation de la faune

Il y a un autre inconvénient à un hyperfocus sur l’extinction : c’est une déception. “Les gens entendent tout le temps les mauvaises nouvelles de l’extinction”, a déclaré Long. “Ils deviennent insensibles à ça.”

Long dit qu’il est temps de changer complètement la conversation et de se concentrer plutôt sur les populations animales qui se rétablissent. “Je crois fermement qu’il faut renverser cela et vraiment commencer à parler des histoires positives”, a déclaré Long. L’extinction est ce que nous voulons éviter, a-t-il dit, “mais que voulons-nous réaliser ?”

Pour sa part, Long est impliqué dans un effort de l’UICN pour développer quelque chose appelé le statut vert des espèces, qui – contrairement à la liste rouge du groupe des espèces menacées – mesurera dans quelle mesure une espèce s’est rétablie et dans quelle mesure les efforts de conservation ont aidé.

Une femelle condor de Californie au parc national du Grand Canyon en Arizona.Daniel Acker/Bloomberg via .

Sur la liste verte, les espèces obtiendront un score de zéro (éteint à l’état sauvage) à 100 (entièrement récupéré), a déclaré Long, qui est le coprésident du groupe de travail sur le statut vert de l’UICN. Le rétablissement complet d’une espèce signifie qu’elle joue son rôle naturel dans l’écosystème – qu’il s’agisse de manger des plantes, d’empêcher la prolifération ou de répandre des graines – dans son aire de répartition naturelle.

L’UICN a officiellement lancé le projet plus tôt cette année, et une grande équipe de scientifiques a déjà évalué 181 espèces. Une libellule en Europe et en Asie appelée le gomphe de rivière, par exemple, est classée comme « complètement rétablie » avec un score de 100 %. Le condor de Californie, quant à lui, est répertorié comme « largement épuisé » avec un score de 25 %, bien que son évaluation indique qu’il a un potentiel de récupération élevé.

Si nous nous concentrons uniquement sur la prévention de l’extinction des pics à bec d’ivoire du monde et d’une petite poignée d’autres espèces charismatiques, a déclaré Long, le mieux que nous puissions espérer est d’empêcher ce sort pour une poignée de plantes et d’animaux. Mais il a ajouté : « Si nous commençons à regarder vers le haut de la colline vers le rétablissement … notre ambition peut presque être sans fin, en termes de comment nous récupérons cette espèce et réensauvagons la planète. »

