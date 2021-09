Au-delà de l’héritage : créer des produits pour l’ère numérique

En plus d’améliorer le chiffre d’affaires d’une entreprise, le numérique change la façon dont une entreprise est évaluée. « Le numérique a un effet boule de neige sur la valeur d’une entreprise.

Par Srinath Srinivasan

Le numérique contribuant à plus de 50 % des revenus des sociétés de services informatiques dans le monde, il est évident que l’informatique traditionnelle connaît un changement fondamental dans ses offres et ses opérations, encore accéléré par la pandémie de Covid-19. Afin de tirer parti de cette demande croissante, Brillio, une entreprise axée sur les technologies numériques et l’analyse des mégadonnées, a doublé la mise en place d’une pile de tous les produits et solutions numériques grâce à des innovations internes et à des partenariats avec de grands fournisseurs d’infrastructures numériques.

« Depuis le début, nous voulions nous éloigner de l’informatique traditionnelle et construire une base solide dans des capacités numériques complètes. De plus, nous voulions créer une mentalité de produit agile et une culture basée sur cela », a déclaré Raj Mamodia, fondateur et PDG de Brillio. « Le mobile, le cloud, l’IA, l’analyse et l’IoT perturbent l’industrie d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant, ce qui nécessite cette culture et ces compétences. »

Mamodia affirme que la modernisation des systèmes existants fait également partie de l’agenda numérique. « Nous ne pouvons pas simplement ignorer les investissements antérieurs réalisés », dit-il, ajoutant que Brillio se concentre presque à 50:50 sur la création de nouveaux produits et la modernisation des systèmes existants et cela est largement dû à l’ensemble de clients avec lesquels il travaille. L’ingénierie de plate-forme, l’ingénierie des données, l’acquisition d’insights et d’intelligence et la transformation de l’expérience client, selon lui, mettent une entreprise sur la voie de devenir une entreprise numérique. «Nous avons travaillé avec une entreprise de chaîne d’approvisionnement en froid qui ne valait que quelques centaines de millions de dollars au départ et après cinq ans, elle représente plusieurs milliards de dollars aujourd’hui et est la plus grande entreprise de chaîne d’approvisionnement en froid au monde. L’IoT, l’Analytique, l’automatisation sont au cœur de cette transformation », déclare Mamodia.

En plus d’améliorer le chiffre d’affaires d’une entreprise, le numérique change la façon dont une entreprise est évaluée. « Le numérique a un effet boule de neige sur la valeur d’une entreprise. Pour les investisseurs, cela signifie qu’ils n’ont pas à évaluer une entreprise en se basant uniquement sur son héritage, mais sur la façon dont les investissements dans le numérique seront rentables à l’avenir, d’une manière différente mais profonde », ajoute Mamodia.

Brillio, dont le siège est à Santa Clara, en Californie, a également investi dans la création de studios de conception pour se concentrer sur les logiciels d’expérience client et développer son expertise dans les plateformes de commerce électronique, de marketing et de vente. Selon Mamodia, dans le passé, les plateformes et les pratiques existaient en silos. Cependant, cela devait changer pour que les entreprises puissent adapter les expériences à leurs clients. « L’expérience client comprend les plateformes, l’ingénierie, l’analyse et l’engagement », déclare Mamodia.

L’analyse, où le déverrouillage de la valeur se produit à l’aide de données et de technologies exponentielles telles que le ML et l’IA, est l’élément moteur de l’impact des plates-formes et de la transformation, étant donné qu’il existe un flux constant de données provenant des appareils IoT, des opérations de l’entreprise et des clients des entreprises qui utilisent les produits.

« Aujourd’hui, le marché est rempli d’acteurs de l’analyse de boutique qui se concentrent soit sur l’échelle, soit sur l’innovation, mais nous nous concentrons sur les deux, car nos plates-formes sont conçues pour évoluer et les informations dont nos clients ont besoin sont hautement spécialisées », déclare Sandhya Balakrishnan, responsable de la région – États-Unis, analyse de données et ingénierie, Brillio. « Dans le passé, dans l’ensemble de l’industrie, trop de preuves de concept n’étaient pas mises en production et pour éviter cela, nous avons défini des résultats pour chaque client tout en assumant la responsabilité des données que nous traitons à partir de plusieurs sources », ajoute-t-elle.

Brillio investit 10 % de son budget chaque année pour développer toutes ces capacités, y compris les ressources et les talents. « Les domaines d’intervention sont : ce qui est pertinent en ce moment pour que les clients puissent évoluer, ce qui émerge qui sera pertinent pour les clients et enfin ce que les clients ne pensent généralement pas mais qui fonctionne très bien, par exemple les partenariats avec AWS ou Microsoft », explique Mamodia. . « Pour garder cette concentration, nous devons recruter des talents qui ne sont pas câblés pour prendre des commandes comme dans l’informatique traditionnelle, mais avec un état d’esprit agile. Nous visons à embaucher entre 4 000 et 5 000 de ces personnes rien qu’en Inde d’ici 2022. »

