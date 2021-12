Au-delà de Tony Stark à sherwani

Il n’y a pas de blâme à attribuer, juste beaucoup d’opportunités à saisir.

Par Jaineel Aga

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens portent des sweat-shirts de l’UCLA ou de la NASA en Inde ? Souhaitez-vous, n’ayant jamais étudié au NID, porter un sweat-shirt NID lorsque vous êtes en déplacement ? En fait, les étrangers ne vont pas dans leur H&M local pour acheter des sweat-shirts IIM. Pourquoi pas?

L’Inde a le cricket, Bollywood, des personnages historiques plus impressionnants que la population de certains pays, et pourtant les œuvres d’art sous licence présentées aux consommateurs indiens sont des copier-coller occidentaux. Les concédants de licence ne se sont pas encore adaptés à « Bharat » et ne se connectent qu’avec le ruban riche parcouru dans le monde.

Un exemple rafraîchissant de contextualisation des personnages pour mieux se connecter avec le public cible est la sortie du film Peppa en Chine pour commémorer « l’année du cochon ». De notre côté, nous n’avons toujours que Tony Stark portant un sherwani comme « case à cocher » sur la localisation.

Pierres d’achoppement

L’Inde a besoin d’un changement de paradigme, passant d’accords myopes de « garantie minimale » entraînant uniquement une augmentation du taux de désabonnement des titulaires de licence, à des relations symbiotiques à long terme où la sélection du partenaire de licence ne concerne pas le plus offrant, mais celui qui rend le plus justice à la marque. Pour encourager l’innovation de produits et de concepts, les concédants de licence doivent soutenir l’expérimentation et s’assurer que les titulaires de licence ont suffisamment de marge d’échec tout en essayant, grâce à une période de réflexion plus longue, l’exclusivité, un cycle de développement de produits plus long, des redevances inférieures et une garantie croisée de garanties minimales sur plusieurs exercices.

D’un autre côté, en raison du piètre bilan de l’applicabilité des contrats, les donneurs de licence n’ont pas été en mesure de faire confiance aux titulaires de licence avec les chiffres des rapports de vente déterminant les redevances, créant un déficit de confiance entre les entreprises. Ensuite, naturellement pour protéger leurs intérêts, les donneurs de licence ont recours à des garanties minimales élevées, ce qui réduit la taille du marché adressable des partenaires de licence.

Pourquoi n’avons-nous pas utilisé la technologie pour résoudre ce déficit de confiance ? Peut-être, de simples intégrateurs d’API qui permettent un plug-in à leur vitrine de commerce électronique – Shopify, Amazon ou Store POS – pour générer automatiquement des données de vente pertinentes pour confirmer les chiffres de vente de la marchandise sous licence ?

La contrefaçon de marchandises est un autre problème qui entrave le potentiel de l’industrie. Par exemple, nous donnerions à l’un de nos partenaires mondiaux de propriété intellectuelle une liste quotidienne de produits contrefaits répertoriés sur Amazon qui étaient directement en concurrence avec les produits que nous vendions. Malheureusement, les équipes locales représentant la propriété intellectuelle en Inde ne détenaient pas les droits d’auteur nécessaires pour intenter une action en justice contre cette violation. Ils devaient transmettre cela à leurs équipes mondiales, généralement au Royaume-Uni ou aux États-Unis, avec peu de contexte sur le terrain. Nous n’avons même pas les systèmes pour faire la différence entre les titulaires de licence officiels et les vendeurs de contrefaçon ! Il n’est donc pas rare que des produits de titulaires de licence légitimes soient par erreur « bloqués » au lieu d’un vendeur de contrefaçon.

Saisir l’instant

Où en sommes-nous globalement ? Nulle part, encore. Il n’y a pas de blâme à attribuer, juste beaucoup d’opportunités à saisir. Les titulaires de propriété intellectuelle et les marques doivent aller au-delà des « agents » pour représenter leur portefeuille de licences en Inde. Nous devons comprendre que le copier-coller des formats et conditions juridiques applicables aux pays occidentaux finit par dissuader un certain nombre de licenciés potentiels en Inde. Cela nécessite de gros efforts pour comprendre les réalités de notre marché de consommation, les lois sur la propriété intellectuelle et les problèmes de chaîne d’approvisionnement afin de créer une stratégie symbiotique et localisée pour faire croître le gâteau des licences en Inde.

C’est le moment opportun pour adopter différentes formes de licences en Inde. Avec une clientèle potentielle de 1,3 milliard de dollars, une énergie écosystémique électrisante pour les start-up indiennes, une ample liquidité de capital-risque dans l’espace D2C et la vision audacieuse des entrepreneurs indiens, je suis optimiste quant au potentiel de licence sur lequel nous sommes assis. Cela viendra avec une infusion de nouvelles idées, l’adoption de technologies et une forte volonté des nouveaux participants aux licences de prendre la route la moins fréquentée.

L’auteur est co-fondateur et PDG de Planet Superheroes

