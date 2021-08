Au-delà des chiffres de l’Enquête périodique sur la population active, les perspectives d’emploi sont sombres

Comme nous le savons, pendant la durée de l’enquête, l’économie rurale se portait un peu mieux que l’économie urbaine, après quelques bonnes moussons et récoltes.

Les résultats de l’enquête périodique sur les forces de travail (PLFS) pour la période comprise entre juillet 2019 et juin 2020 sont quelque peu déroutants dans la mesure où ils brossent un tableau beaucoup plus positif de l’état du chômage dans le pays qu’on aurait pu l’imaginer. Comme cela a été bien relaté, les 12 mois jusqu’en juin 2020 ont été une période difficile pour l’économie indienne, une période de faible croissance. Pourtant, mesuré par la méthode du « statut habituel » ou la capacité du travailleur à trouver du travail au cours des 365 jours précédents, le taux de chômage était tombé à 4,8% en FY20 contre 5,8% en FY19. Cependant, sur la base de la méthode du statut hebdomadaire actuel (CWS), ou des sept derniers jours précédant la date de l’enquête – une méthode que les économistes préfèrent – le chômage est resté élevé, à 8,8 % au cours de l’exercice 20, sensiblement le même qu’au cours de l’exercice 18. Cela semble beaucoup plus crédible. Néanmoins, étant donné la grave détresse tout autour, on aurait pu s’attendre à une augmentation du nombre de chômeurs de plus de 4 millions annoncés. Fait inquiétant, la part des salariés et des salariés qui n’avaient droit à aucune prestation de sécurité sociale est passée à 54,2 % au cours de l’exercice 20, contre 49,6 % au cours de l’exercice 18. C’est un triste commentaire sur l’état de nos travailleurs. En effet, nous ne faisons pas assez pour qualifier notre main-d’œuvre, car 86 % des 15-59 ans n’ont reçu aucune formation professionnelle au cours de l’année.

Certes, l’enquête a un léger biais rural ; 55% des ménages interrogés se trouvaient en Inde rurale. Comme nous le savons, pendant la durée de l’enquête, l’économie rurale se portait un peu mieux que l’économie urbaine, après quelques bonnes moussons et récoltes. Dans l’Inde urbaine, des secteurs tels que l’informatique, le commerce électronique et les services financiers étaient les seuls à recruter en grand nombre. Étant donné que les niveaux de travail indépendant sont beaucoup plus élevés dans l’Inde rurale (au-dessus de 50 %, contre 31 % dans l’Inde urbaine), il est possible que des personnes parviennent à s’occuper de manière rémunérée. Il est également vrai que les personnes des groupes à faible revenu ne sont presque jamais au chômage car elles ne peuvent pas se permettre de ne pas gagner. Néanmoins, étant donné que la croissance s’était pratiquement effondrée au T4FY20, il est quelque peu déconcertant que le chômage n’ait pas été plus élevé.

Comme l’économiste Himanshu l’avait souligné après la publication trimestrielle de juin 2020, le taux de chômage avait plus que doublé au cours de cette période, par rapport au taux de la période janvier-mars. Alors qu’une personne sur cinq âgée de plus de 15 ans était sans travail, une personne sur trois dans le groupe d’âge 15-29 ans était sans emploi. Avec la fermeture des magasins, centres commerciaux, bureaux, écoles et autres établissements, les gens n’avaient pas assez de travail. Le nombre d’heures travaillées dans une semaine par les personnes toutes catégories confondues (travailleurs occasionnels, indépendants, etc.) a fortement chuté, à 37 heures au trimestre de juin 2020, contre 47,8 heures au trimestre d’octobre 2019.

Les choses n’ont fait qu’empirer depuis lors avec des millions d’autres sans travail. Mahesh Vyas, PDG et directeur général du CMIE, a estimé le nombre net d’emplois perdus après la pandémie à environ 5,5 millions en mars 2021, les travailleurs salariés de l’Inde rurale étant les plus touchés. S’il est vrai qu’à mesure que le déverrouillage et la vaccination progressent, nous verrons le retour de plusieurs emplois à faible revenu, en particulier dans les secteurs des services, India Inc embauche en très petit nombre et le secteur des MPME a été ravagé. Il est désormais inutile de se demander si l’Inde connaîtra une croissance de 6 % ou de 7 % ; la question est de savoir combien d’Indiens gagneront leur vie avec des salaires décents dans les années à venir. Ce nombre est peut-être plus petit qu’il ne l’a été dans le passé.

