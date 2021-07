Au-delà des offres végétaliennes de poulet : quel goût et où les obtenir

Si vous avez déjà mangé un Beyond Burger ou un Impossible Burger, vous savez que les entreprises alimentaires à base de plantes ont trouvé comment faire du faux bœuf au goût assez costaud. Leur succès se reflète dans le fait que de nombreux gastronomes considèrent désormais leurs produits non seulement tolérables mais à la mode.

Pourtant, lorsqu’il s’agit de poulet, les entreprises de viande à base de plantes ont vraiment eu du mal à faire un substitut convaincant. C’est en grande partie parce que reproduire la structure du muscle de poulet – qui a une qualité fibreuse, avec des brins qui se séparent – est beaucoup plus difficile que de créer un sosie de viande hachée. Beyond Meat a essayé d’imiter le poulet dans le passé, libérant des lanières de poulet en 2012. Mais les critiques étaient mitigées et la société a retiré le produit quelques années plus tard.

Aujourd’hui, Beyond Meat est prêt à réessayer avec un nouveau produit : Beyond Chicken tenders. Des centaines de restaurants à travers les États-Unis – pour la plupart de petites chaînes régionales – ont lancé le produit sur leurs menus à partir du 8 juillet (vous pouvez consulter ce localisateur pour voir s’il est disponible près de chez vous). Et cette fois, la société a peut-être enfin déchiffré le code.

Leur équipe de 200 scientifiques a examiné différentes plantes candidates – soja, pois, haricots mungo, fèves, etc. – pour déterminer quelle serait la meilleure plante pour fournir la protéine dans leurs offres. Ils ont découvert que lorsqu’ils isolaient les protéines des fèves, ils pouvaient utiliser le chauffage, le refroidissement et la pression pour les remodeler en une structure imitant le muscle de poulet.

Les fèves étaient également capables d’imiter le goût et même l’odeur du poulet. En laboratoire, les scientifiques ont utilisé un « nez électronique » – un nez électronique qui renifle les molécules d’arôme provenant du vrai poulet, puis les molécules d’arôme provenant de diverses plantes, pour trouver la bonne correspondance.

Le résultat : de nouvelles offres de faux-poulet qui sont presque impossibles à distinguer de la vraie chose.

Les filets panés fonctionnent bien seuls ou dans le cadre d’un sandwich ou d’un wrap, c’est ainsi que certains restaurants les servent. (Vous ne pourrez pas encore trouver les offres dans les épiceries, mais Beyond dit qu’il s’étendra bientôt aux hôtels, aux campus universitaires et aux stades.)

Et le goût n’est qu’un des avantages. Il y a aussi des avantages pour la santé : les filets Beyond Chicken contiennent 40 % moins de graisses saturées qu’un filet de restaurant typique, ils ne contiennent pas de cholestérol et sont fabriqués sans antibiotiques. (Bien que, comme les filets de poulet ordinaires, les Beyond soient riches en sodium.)

De plus, lorsque vous optez pour du poulet sans poulet, vous savez que vous réduisez la demande de poulets élevés dans des conditions horribles dans les fermes industrielles. Ces fermes géantes et industrialisées endommagent également l’environnement et augmentent le risque de pandémies émergentes et de résistance aux antibiotiques – vous pouvez donc vous sentir bien en sachant que vous ne soutenez pas ce système.

“Nous appelons cela de l’altruisme hédoniste”, m’a dit Ethan Brown, fondateur et PDG de Beyond Meat. « Si nous pouvons offrir une délicieuse expérience sensorielle au consommateur et qu’il peut également se sentir vraiment bien dans ce qu’il fait pour la Terre, c’est une victoire. »

Un aperçu des nouvelles offres Beyond Chicken. Avec l’aimable autorisation de Beyond Meat

D’accord, mais est-ce que ça a vraiment le goût du vrai poulet ?

Bien que les filets soient principalement fabriqués à partir de fèves, je n’aurais honnêtement pas soupçonné qu’ils proviennent d’une plante si je ne l’avais pas su avant de prendre une bouchée. Ils avaient un goût presque identique au vrai poulet, et la panure sur eux leur donnait un air de poulet convaincant.

Lorsque j’ai enlevé la panure pour voir ce qu’il y avait sous le capot, j’ai constaté que la texture à l’intérieur ne correspondait pas à 100% au poulet (elle était un peu plus dense), même si je dirais que c’était à 90% du chemin. Il reproduisait un peu mieux la texture des pépites de poulet traditionnelles que les meilleurs concurrents dans l’allée des congélateurs, comme les offres végétaliennes de Gardein.

J’ai en fait essayé de séparer l’offre Beyond Chicken, et elle avait un peu de fibre qui rappelait les brins de muscle de poulet. Encore une fois, ce n’est pas vrai à 100%, mais j’ai seulement remarqué la différence parce que je disséquais chirurgicalement mon déjeuner. Normalement, les convives ne font pas ça – alors, ai-je pensé, qui se soucie même de ces petites différences ?

Je me suis retrouvé à remettre en question toute la prémisse selon laquelle un produit de faux poulet doit être exactement comme du poulet. Si j’ai quelque chose qui ressemble à 90 % à cette chose que j’aime manger, et que c’est bien meilleur pour les animaux, l’environnement et la santé humaine, pourquoi ne le ferais-je pas ? Pourquoi devrais-je être si fanatiquement fixé sur sa poulette métaphysique ? Je me soucie juste qu’il ait bon goût.

Mais je sais que certaines personnes se soucient de manger quelque chose qui a exactement le goût du poulet, alors j’ai apporté les offres Beyond Chicken au critique gastronomique le plus coriace que je connaisse : ma grand-mère de 87 ans. Elle prépare des plats de poulet incroyables depuis des décennies, et je voulais voir si elle flairerait la différence si je ne lui disais pas que ce qu’on lui servait n’était pas du vrai poulet. Alors je lui ai simplement dit que je nous avais apporté une friandise à partager. Après avoir pris quelques bouchées, elle a dit que c’était “très bon”.

Alors je lui ai révélé que ce n’était pas du vrai poulet; il a été fabriqué à partir de plantes.

Elle m’a regardé pendant une seconde. Puis elle a dit : « Ça ne me dérange pas, tant que ça a le goût du poulet. Et c’est le cas ! C’est un peu plus lourd, mais si tu n’avais rien dit, je ne l’aurais pas remarqué.

Est-ce l’avenir de la consommation de poulet ?

Jusqu’à présent, les offres Beyond Chicken ne sont disponibles que dans environ 400 restaurants. Mais si davantage de restaurants ajoutent les offres à leurs menus – et si KFC, après avoir évalué son essai 2020 Beyond Fried Chicken, avance avec un déploiement national – cela pourrait nous aider à nous éloigner de notre système actuel profondément problématique d’élevage de vrais poulets.

Environ 99 pour cent de tous les poulets que nous mangeons proviennent d’élevages industriels. Ce ne sont pas les fermes pastorales idylliques qu’on nous a appris à imaginer quand nous étions enfants, avec des oiseaux libres de se promener dans la verdure. Au lieu de cela, les poulets sont élevés dans des entrepôts gigantesques, bruyants et surpeuplés remplis de vapeurs d’ammoniac. En raison de la sélection génétique pour une plus grande taille, ils grandissent si vite que leurs jambes ne peuvent pas supporter leur poids. Après six semaines de misère, ils sont tués.

Et comme mon collègue Kelsey Piper l’a expliqué, chaque année, l’Américain moyen mange environ 23 poulets, contre un peu plus d’un dixième d’une vache. C’est parce que les poulets sont beaucoup plus petits et ne produisent que quelques livres de viande. Le poulet est également devenu extrêmement populaire; Les Américains en mangent deux fois plus aujourd’hui que dans les années 1970.

Tout cela dérange beaucoup Brown, le PDG de Beyond Meat.

« Le bien-être animal est une considération très importante », a-t-il déclaré. «En termes de nombre d’êtres sensibles – le nombre même d’êtres captifs – les poulets sont là-haut. C’est une chose différente du bœuf, c’est sûr.

Mais les entreprises à base de plantes ne sont pas encore en mesure d’imiter le poulet sous toutes ses formes. Faire une offre panée est une chose – la panure peut servir de camouflage. Créer une poitrine de poulet convaincante est un tout autre rêve, et Brown a suggéré que nous ne devrions pas nous attendre à ce que cela se réalise de si tôt.

« Nous avons des projets que nous considérons comme un Saint Graal, et la poitrine de poulet en fait partie. C’est très distinctif », a-t-il déclaré. « Cela va prendre du temps.

Pendant ce temps, les filets de poulet sont un bon début.