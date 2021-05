Au-delà des revenus de la viande aspirés. Pourquoi BYND Stock est toujours un achat.

L’effondrement du secteur technologique a créé de multiples opportunités d’achat en or. Et l’action BYND est l’une de ces opportunités qui se classe parmi mes meilleures actions «Plant Power» à acheter, mais c’est loin d’être mon seul choix.

Le monde revient à ses «racines». En bref, nous découvrons les avantages merveilleux et aux multiples facettes des plantes et commençons à utiliser les plantes pour tout faire, de la préparation de la nourriture au traitement des maladies. Beyond Meat est un chef de file dans cette mégatendance et émergera comme une solution essentielle pour lutter contre le changement climatique, améliorer la santé humaine et, en fin de compte, créer un avenir meilleur.

Mes principaux titres d’hyper-croissance dans cette mégatendance comprennent les entreprises qui façonnent cet avenir meilleur avec des produits à base de plantes révolutionnaires dans les segments de l’alimentation, de la médecine et des loisirs.

À la date de publication, Luke Lango n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cette vidéo.

