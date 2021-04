Au-delà du brouillard cérébral: comprendre Covid et ses séquelles sur la santé mentale

Les chercheurs de l’Université d’Oxford ont analysé les données de 2,36 patients lakh aux États-Unis et les ont comparées aux dossiers de santé de 1,05 patients atteints de lakh grippaux et de 2,36 lakh diagnostiqués avec d’autres infections des voies respiratoires. (Image représentative)

Le fait que Covid-19 entraînerait un lourd tribut pour la santé mentale était évident dès le début – de l’isolement des patients à la nécessité de se distancer, des difficultés économiques auxquelles sont confrontés des millions de personnes qui ont perdu leur emploi à la fermeture d’écoles, aux nombreuses perturbations de la vie normale. causée par la pandémie aurait sûrement des implications pour la santé psychiatrique? Mais, au-delà de cela, il est apparu plus tard au cours de la pandémie de l’année dernière que la maladie a causé des neuropathologies et des troubles psychiatriques chez beaucoup de ceux qui l’ont contractée. Maintenant, les résultats d’une étude publiée dans The Lancet Psychiatry montrent l’ampleur de l’impact de la maladie sur la santé mentale. Selon l’étude, près d’un tiers des patients Covid-19 qui s’étaient rétablis de la maladie ont été diagnostiqués plus tard avec des troubles neurologiques ou pyschiatriques.

Les chercheurs de l’Université d’Oxford ont analysé les données de 2,36 patients lakh aux États-Unis et les ont comparées aux dossiers de santé de 1,05 patients atteints de lakh grippaux et de 2,36 lakh diagnostiqués avec d’autres infections des voies respiratoires. L’étude a suivi 14 troubles neurologiques et psychiatriques pour étudier ces séquelles chez les patients Covid-19. Cette dernière, l’étude a révélé, présentait les catégories de diagnostic plus fréquemment que ceux qui avaient souffert de la grippe et des maladies des voies respiratoires non-Covid. Alors que 34% des patients Covid-19 – suivis n’importe où entre deux semaines après l’infection et six mois après l’infection – ont montré des signes de morbidité neurologique et / ou psychiatrique, près d’un cinquième ont signalé des troubles anxieux et 14% des troubles de l’humeur. C’était pire pour les patients sévères de Covid-19 – 38 · 73% pour les patients qui ont été hospitalisés contre 46 · 42% pour ceux qui ont dû être admis aux USI. L’invasion virale du système nerveux central, la tendance accrue à la formation de caillots et même les effets neuronaux de la réponse immunitaire au virus sont tous soupçonnés d’être des raisons fortes de ce type de pathologies neuro / pyschiatriques suite à une infection. Avec Covid-19 augmentant les risques pour la santé mentale – plus encore pour ceux qui ont connu des manifestations particulièrement sévères de la maladie – il y a un besoin criant pour la thérapie Covid-19 d’inclure également des interventions de santé mentale. Sinon, les effets de la maladie persisteront longtemps dans la société.

