«  Au-delà du contrôle  », Saunders s’entraîne dur et c’est une bonne nouvelle

Il y avait des nouvelles de Billy Joe Saunders poursuivant son camp au gymnase MTK Global à Fuerteventura, aux îles Canaries, en route pour le combat du 8 mai contre Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Curieusement, ces jours-ci, il y a peu de nouvelles importantes sur les Britanniques.

Quelque chose d’inhabituel pour un personnage extraverti et ami de pétards inconfortables sur les réseaux sociaux comme Saunders. Ces jours-ci, l’un de ses partenaires d’entraînement a parlé à son retour à Londres et il y avait beaucoup d’éloges pour la forme physique et le dévouement du champion WBO.

Dans cette vidéo, je commente l’importance de cette déclaration lorsque je la confronte à ce qui s’est passé avec les derniers rivaux de Canelo Álvarez. Je vais également vous dire ce que je pense de ce changement de «comportement social de Saunders» et sa raison.

Je vais également commenter une particularité de Fuerteventura et de ses sports de contact indigènes à l’île, qui, du moins dans le concept, ont beaucoup à voir avec le style de Billy Joe Saunders.