Au-delà du soleil et du vent : les engagements de l’Inde à la CoP26

Outre les énergies renouvelables telles que le solaire, l’Inde doit se concentrer sur la construction verte, l’énergie nucléaire et l’hydraulique pour respecter ses engagements de la CoP26

Par Vinayak Chatterjee & Abhilesh Babel

Maintenant que la COP26 est terminée et dépoussiérée, six conclusions clés ont émergé. Toutes les promesses réunies semblent avoir réduit positivement la prévision d’un réchauffement climatique de 2,5 °C en 2100 de peut-être 0,3 °C. De plus en plus de pays ont accepté Net Zero vers le milieu du siècle. Il n’y aura pas d’abandon de l’objectif de 1,5°C.

Il y a eu une traction importante sur les engagements sectoriels – charbon, voitures, méthane et forêts – et la réunion de l’année prochaine à la station balnéaire égyptienne de Charm-el-Cheikh, une fois de plus, repoussera les limites. Enfin, il y avait une acceptation claire de la nécessité d’une aide financière supplémentaire pour aider les pays les plus pauvres à sortir des combustibles fossiles. L’Inde, le quatrième plus grand émetteur de dioxyde de carbone au monde après la Chine, les États-Unis et l’UE, a pris son propre ensemble d’engagements.

Elle s’est engagée à réduire l’intensité carbone de son économie à 45 % d’ici 2030 et à répondre à 50 % de ses besoins énergétiques grâce aux énergies renouvelables d’ici 2030. L’Inde réduira d’un milliard de tonnes d’émissions de carbone par rapport aux émissions totales projetées d’ici 2030. Elle atteindrait le zéro net. d’ici 2070. Elle porterait sa capacité d’énergie non fossile (lire Renouvelables plus Nucléaire plus Hydroélectricité) à 500 GW d’ici 2030. Ainsi, le nucléaire et l’hydraulique sortiront forcément de l’ombre. Désormais, l’Inde doit se préparer pour respecter ces engagements et aller au-delà du charbon, du pétrole, du soleil et du vent.

Trois domaines de changement moins importants mais importants doivent encore recevoir toute l’attention. Ce sont la construction, l’énergie nucléaire et l’énergie hydroélectrique. Prenez la construction. Selon Carbon Brief, environ 6 à 7 % des émissions de CO2 peuvent être attribuées à l’acier et au ciment incorporés dans la construction d’un bâtiment. Si l’industrie mondiale du ciment était considérée comme un pays, elle serait alors le troisième plus grand émetteur au monde, après la Chine et les États-Unis. Pour un pays à l’urbanisation rapide comme l’Inde, les efforts doivent être orientés vers la production de ciment et d’acier « verts », en rendant obligatoire l’utilisation d’énergies renouvelables, en particulier l’hydrogène, dans les processus de production. L’hydrogène n’est pas en soi une source d’énergie verte, mais un vecteur efficace d’énergie renouvelable qui est utilisée pour produire de l’hydrogène « vert ».

Ainsi, réduire rapidement les coûts de l’hydrogène vert est clairement un objectif national louable et digne du soutien du gouvernement. Le gouvernement de l’Union prévoit de mettre en œuvre l’obligation de consommation d’hydrogène vert, similaire à ce qui a été fait avec les obligations d’achat d’énergie renouvelable (RPO), ainsi que, éventuellement, un programme d’incitation liée à la production (PLI) pour la fabrication d’électrolyseurs pour produire de l’hydrogène vert.

Le projet de règles de l’électricité 2021 a permis à l’achat d’hydrogène vert de répondre aux RPO. Il est entendu que le gouvernement de l’Union devrait lancer un jeu sérieux dans ce domaine en faisant un appel d’offres pour une capacité d’électrolyseur de 4 GW, qui devrait être portée à 20 GW à moyen terme. Dans les bâtiments et les lieux publics, l’Inde a beaucoup fait pour mandater éclairage économe en énergie. Une approche similaire est nécessaire pour la climatisation. Les charges annuelles de refroidissement et de chauffage peuvent consommer 1 000 à 1 200 kWh dans une maison typique, générant ainsi environ 1 tonne de CO2 par an si elles proviennent du charbon.

Le « froid urbain » doit être obligatoire pour les bureaux, les institutions et les copropriétés ; et l’utilisation du débit/volume de réfrigérant variable (VRF/VRV) dans les résidences de taille moyenne au-dessus de 2 500 pieds carrés devrait être encouragée. Les certifications Green Building actuelles ne sont pas assez ambitieuses pour exiger l’utilisation de matériaux plus écologiques. De plus, le solaire sur les toits a besoin de beaucoup plus de « poussées » qu’il n’en est donné actuellement, en particulier dans la mise en œuvre de « mesures nettes » à propos desquelles les discos affichent une attitude tiède. Un autre domaine dont on parle moins de nos jours est l’énergie nucléaire.

L’Inde ne peut pas atteindre ses objectifs d’émissions nettes sans l’énergie nucléaire, selon Anil Kakodkar, éminent physicien nucléaire et ancien président de la Commission de l’énergie atomique. L’Inde dispose de 23 réacteurs, d’une capacité totale de 7 480 MW, dont le KAPP-3 de 700 MW qui a été aligné sur le réseau en janvier 2021. De plus, des plans sont en cours pour construire un parc de 10 unités de 700 MW d’eau lourde sous pression. Réacteurs, ce qui ajouterait 7 000 MW supplémentaires.

Et, 8 000 MW de centrales nucléaires sont à divers stades de construction, y compris les quatre unités de Kundankulam et le réacteur prototype de surgénérateur rapide de 500 MW. Le gouvernement s’attend à ce que le pays dispose de 22 480 MW d’ici 2031. L’hydroélectricité est une bonne source pour les besoins de pointe. Il améliore la sécurité énergétique, diversifie notre bouquet énergétique et est durable, sûr, propre et fiable. En outre, il offre des avantages polyvalents pour l’irrigation et le contrôle des inondations, et sur un cycle de vie de 50 ans, fournit une énergie bon marché. L’Inde se classe cinquième au niveau mondial pour la capacité d’énergie hydroélectrique installée. Au 31 mars 2020, la capacité hydroélectrique installée à l’échelle des services publics de l’Inde était de 46 000 MW, tandis que le potentiel hydroélectrique du pays est estimé à 148 700 MW. La part de l’hydroélectricité dans le mix électrique a cependant malheureusement diminué au fil des années et représente désormais environ 10 % de la production.

De nombreux projets hydroélectriques actuels ont connu un mouvement lent en raison de retards dus à des procédures de planification complexes, à une acquisition et à une réinstallation prolongées de terres, à un manque d’infrastructures propices, y compris la transmission, à une portée insuffisante du marché et à un financement à long terme. Les problèmes environnementaux et religieux ont également contribué aux vents contraires. Les réformes importantes effectuées ces dernières années incluent la politique hydroélectrique de 2008 encourageant la participation du secteur privé et la politique tarifaire nationale de 2016. L’Autorité centrale de l’électricité (CEA) et le ministère de l’Énergie ont également suivi activement et accéléré les projets prioritaires, notamment l’Initiative hydroélectrique de 50 000 MW.

Le gouvernement a officiellement reconnu la grande hydroélectricité comme renouvelable en 2019. Les projets de politiques en préparation devraient soutenir les projets hydroélectriques au point mort et l’adoption par le secteur privé et pourraient inclure des mesures pour rendre les tarifs hydroélectriques plus compétitifs. Le carquois pour atteindre les objectifs de la COP26 contient de nombreuses flèches. La construction, le nucléaire et l’hydroélectricité sont des flèches importantes à aligner pour tirer sur leurs cibles.

Chatterjee, un expert du secteur des infrastructures, est président du Conseil national des infrastructures de CII, et Babel est PDG, Feedback InfraViews are personal

