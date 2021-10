Au-delà du SoV – Comment Bitcoin peut-il être un MoE et un UoA viables ?

Comment une bonne réserve de valeur (SoV) peut-elle également être un bon moyen d’échange (MoE) et une bonne unité de compte (UoA) ? Cela semble trop parfait, non? Avec Bitcoin qui devrait augmenter pour toujours, ne serait-il pas prohibitif d’utiliser Bitcoin pour payer des choses ?

Cette perspective vient de la mesure de la valeur du Bitcoin sous une forme de monnaie inférieure et dépréciée et découle en grande partie d’une illusion collective de prix selon laquelle le dollar est une représentation stable de la valeur monétaire. Le prix en dollars du Bitcoin n’est qu’une valeur nominale relative, pas une valeur intrinsèque, tandis que Bitcoin, en tant que forme d’argent naissante, est toujours en train de découvrir sa vraie valeur pour l’humanité.

L’argent est tout ce qui est accepté comme représentant de la valeur par les parties à toute transaction. Il y a trois mille ans, les cauris étaient utilisés pour représenter la valeur. Les humains ont toujours recherché de l’argent qui peut avoir de la valeur au fil du temps jusqu’à ce qu’il soit nécessaire d’acheter d’autres choses qui ont de la valeur pour eux – des biens et des services.

Lorsque vous achetez des biens et des services maintenant, la question que vous vous posez est de savoir si ce que vous achetez a plus de valeur pour vous que l’argent que vous avez en main. Tout ce qui est libellé en dollars/monnaie fiduciaire donne une perspective selon laquelle le dollar ne représente que la valeur, ce qui peut m’acheter des choses dont j’ai besoin dans la vie.

Lorsque nous arrivons à un endroit où les sats remplacent les dollars en UoA, il s’agirait de savoir si le bien/service que vous achetez vaut plus pour vous que les sats que vous avez dans votre portefeuille.

Mais comment Bitcoin peut-il être de la monnaie alors que son offre est finie et limitée à 21 millions ? Eh bien, c’est fini mais divisible. Peut-être qu’il n’y a pas assez de Bitcoin pour tout le monde, mais il y a certainement assez de sats pour tout le monde – environ. 2,1 milliards de milliards.

Essayons d’imaginer que 1 Bitcoin représente un billet d’un milliard de dollars, ce qui, au taux d’inflation actuel, n’est peut-être pas si farfelu à imaginer dans un proche avenir. Y a-t-il suffisamment de billets d’un milliard de dollars pour tout le monde ? Non. Mais il y a suffisamment de billets de dix dollars pour tout le monde.

De plus, la plus petite unité sur Lightning Network n’est pas des sats mais des millisats, 1/1000e de sat. Mill est 1/1000ème de dollar, une unité de compte abstraite en comptabilité libellée en dollars.

1 Bitcoin = 100 millions de sats21 millions de Bitcoin = 2,1 quadrillions de sats = 2,1 quintillions de millisats

La divisibilité infinie, mais pas l’offre infinie, est une propriété importante de la monnaie. La meilleure monnaie rare de l’histoire, l’or, n’a pas cette propriété. Bitcoin le fait.

Ce qu’un standard Bitcoin ferait, c’est éliminer immédiatement les aléas moraux inhérents à un paradigme monétaire fondé sur des politiques expansionnistes arbitraires, fantaisistes, sans scrupules et manifestement non modérées fondées sur rien de plus que l’existence d’un prêteur de dernier recours ayant accès à une offre infinie d’argent créé sans aucun effort à partir de rien pour renflouer continuellement ceux qui sont au sommet de la pyramide, qui exploitent lesdits aléas moraux en toute impunité. Il permettrait de restaurer la rigueur et la pérennité des lignes de crédit sans intervention fréquente au prix d’une inflation galopante, et globalement, de cultiver de meilleures habitudes de dépenses.

Le système de crédit actuel vous incite constamment, voire vous oblige à travers une myriade de machinations à continuer à dépenser l’argent du travail de demain, mais alors la nouvelle injection d’argent de votre travail de demain finit par se concentrer au sommet, avec pour conséquence ultime de détruire inéquitablement votre propre pouvoir d’achat et d’enrichir continuellement ceux qui se trouvent au sommet de la pyramide.

Bref, l’argent que vous empruntez finit par détruire votre pouvoir d’achat tandis que le prêteur profite de votre futur travail.

Ce système est «durable» pendant une période de temps raisonnablement longue jusqu’à ce que l’hyperinflation devienne intenable, uniquement parce qu’elle permet une expansion infinie et non modérée de la masse monétaire. Dans l’histoire, les systèmes monétaires Fiat n’ont jamais survécu au-delà de quelques générations.

« Je suis un homme très malheureux. J’ai involontairement ruiné mon pays. Une grande nation industrielle est contrôlée par son système de crédit. Notre système de crédit est concentré. La croissance de la nation, donc, et toutes nos activités sont entre les mains de quelques hommes. Nous sommes devenus l’un des pires gouvernés, l’un des gouvernements les plus complètement contrôlés et dominés du monde civilisé. Non plus un gouvernement par opinion libre, non plus un gouvernement par conviction et le vote de la majorité, mais un gouvernement par l’opinion et la contrainte d’un petit groupe d’hommes dominants. – Woodrow Wilson en 1919, en référence à la loi de la Réserve fédérale de 1913, qu’il a promulguée.

Je considère Bitcoin comme le point culminant de la quête de l’humanité de 7000 ans pour perfectionner la représentation de la valeur en démocratisant véritablement sa création, sa distribution et son échange. Il n’y a jamais eu d’argent dans l’histoire avec toutes les propriétés nécessaires de l’argent. Toutes les formes d’argent précédentes avaient des compromis.

L’argent rare a toujours été de l’argent sain, mais les itérations précédentes de l’argent rare n’avaient pas les autres propriétés requises pour être un MoE et un UoA viables – fongibles, facilement portables, infiniment divisibles, incorruptibles, indestructibles, prouvés finis et objectivement vérifiables.

Bitcoin coche toutes les cases.

De plus, Bitcoin est le seul système monétaire de l’histoire qui a les propriétés de durer éternellement, car il ne tire pas de valeur de l’autorité/de la richesse de l’émetteur, qui est éphémère, mais d’une constante universelle intemporelle – des mathématiques codées en dur.

Bitcoin est la monnaie de réserve de l’univers.

