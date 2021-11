Au-delà du texte : la nouvelle application du fondateur de Hotmail vise à connecter les demandeurs d’emploi avec les employeurs, en utilisant la vidéo

L’application, disponible sur iOS et Android, peut également être personnalisée en fonction de leurs besoins.

Sabeer Bhatia, l’homme qui a joué un rôle important en faisant de l’e-mail le moyen de communication par défaut qu’il est maintenant, veut changer le contenu vidéo avec sa nouvelle application de vidéo sociale, Showreel. L’application Showreel peut être utilisée pour créer des CV vidéo plus naturels pour les demandes d’emploi qui offrent beaucoup plus de contexte qu’un simple texte, mais aussi pour présenter une idée de startup ou simplement pour trouver un partenaire pour vous-même.

Le cofondateur de Hotmail, maintenant un entrepreneur en série basé en Californie, dit que l’idée est venue au milieu de la pandémie lorsqu’il a vu sa fille de huit ans faire sans effort des vidéos TikTok. « Cela a déclenché une idée. J’ai dit que c’est l’avenir, la vidéo est l’avenir de toute consommation de contenu. Pouvons-nous faire quelque chose pour aider le milliard de chômeurs ?

Cependant, la première version de Showreel n’a pas été un grand succès car les vidéos qui sont venues en réponse aux questions de texte n’étaient pas si naturelles. C’est à ce moment-là qu’il a décidé de changer les questions également en vidéo et maintenant dans l’application, les répondants répondent aux questions posées par Bhatia, presque comme une conversation naturelle. « Je me suis numérisé. Alors, je pose une question et les gens peuvent y répondre », a-t-il déclaré à indianexpress.com.

« Je crois que dans les 10 prochaines années, plutôt que d’envoyer un CV à un employeur potentiel, vous serez plus susceptible d’envoyer une vidéo plus efficace ou un code QR qui pointe vers une vidéo », explique Bhatia, expliquant comment ce format aide les entreprises réduisez le temps de recrutement en aidant à filtrer les candidats plus rapidement. De plus, à un moment donné, la couche d’IA entrera en jeu et montrera des candidats qui s’alignent sur la philosophie de recrutement de l’entreprise, ajoute Bhatia, qui a embauché une équipe d’ingénieurs pour aider à configurer le produit et le faire passer au niveau supérieur.

L’application peut également être utilisée pour créer des emplacements pour une startup. « Je connais certaines choses sur les startups, donc lorsque vous répondez aux questions, je pose la question, vous auriez alors vendu votre idée… » Les utilisateurs peuvent répondre jusqu’à deux minutes à chaque question.

Avec la vidéo, dit-il, le contexte est défini et vous savez déjà inconsciemment à qui vous allez parler et à quoi vous attendre.

« Grâce à un profil LinkedIn, vous ne savez rien de la personne. Une image dit encore quelques choses, mais une vidéo le complétera, vous savez, donc ce sera mieux pour l’interaction commerciale, pas seulement pour l’emploi », ajoute-t-il, soulignant que cette plateforme offre des données riches qui la rendent plus intelligente.

Au-delà du recrutement, des startups et du mariage, Bhatia voit déjà la plate-forme être utilisée pour répondre à des sondages, en particulier lorsque les gens trouvent que le texte écrit est une pierre d’achoppement. Il pense également qu’il y aura également des applications dans le domaine de la santé où il demandera aux médecins de formuler les bonnes questions pour combler les lacunes du système de santé.

Bhatia travaille déjà avec les meilleures entreprises ainsi qu’avec le système universitaire mondial pour intégrer cela dans leur processus d’embauche et de placement. L’application, disponible sur iOS et Android, peut également être personnalisée en fonction de leurs besoins. Il a déclaré que des versions linguistiques peuvent être attendues bientôt.

En ce qui concerne un modèle d’entreprise, Bhatia est sincère qu’il n’en a pas encore pensé. Mais s’il résout le problème de la mise en relation des demandeurs d’emploi avec les employeurs et facilite le processus, la monétisation ne serait pas un problème difficile à résoudre.

