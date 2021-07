“Au final, nous sommes toujours positifs”

Sergio Garcia il a apprécié sa performance en zone mixte lors de la dernière journée : « Oui, évidemment je suis content d’avoir fait 66 aujourd’hui. C’est certainement une bonne fin. Mais le golf est amusant. J’ai l’impression que je n’ai probablement pas joué aussi bien que samedi et que j’ai ajouté sept tirs de plus qu’aujourd’hui. Parfois, cela arrive. Mais je suis fier de la façon dont je me suis battu et de ne pas abandonner. C’est une très belle manche pour finir ».

Son analyse globale de l’Open était la suivante : « Eh bien, évidemment, samedi était la clé. J’aurais aimé faire un meilleur résultat. Je ne jouais pas vraiment, mais j’ai marqué mieux que moi. Donc s’il avait été capable de faire ça, alors il aurait probablement eu une chance le dernier jour. Malheureusement, je n’ai pas pu le faire. Et vous savez, il faut le prendre comme il vient. »

Celui de Borriol repart avec le sentiment que « ça a été une semaine solide. Evidemment j’aurais aimé que ce soit mieux. Je pense que nous avons fait beaucoup de bonnes choses et d’autres moins bien. Mais à la fin de la journée, nous sommes toujours positifs. Nous continuons à ajouter de la confiance et nous continuons à ajouter des points à cette liste de Ryder Cup, et j’espère que nous nous en rapprocherons », a-t-il conclu.