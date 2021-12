« Au final, un peu de chance tombe de mon côté »

12/12/2021 à 16h41 CET

Max Verstappen a remporté la dixième victoire de la saison à Abu Dhabi et la 20e de sa carrière en Formule 1, un succès qui lui a permis de réaliser son rêve d’être champion après huit saisons en Coupe du monde. Le Néerlandais jubilait après la fin de course folle à Yas Marina, où il a pu battre Hamilton dans le dernier tour.

« J’ai combattu toute la course et cette opportunité dans le dernier tour a été folle. Enfin, un peu de chance tombe de mon côté. Quand j’étais petit, mon rêve était de devenir champion du monde, quand vous arrivez ici et qu’ils vous disent que tu es champion tout ce qui te revient à l’esprit « , a commenté Verstappen dès que vous sortez de la voiture.

Max Il tenait également à remercier l’immense travail d’équipe de Sergio Perez à l’arrêt Hamilton au milieu de la course. « Sergio a fait un excellent travail. Grâce à l’équipe et à Honda, je les aime beaucoup. Il n’y a aucune raison de changer d’équipe, je veux rester avec eux pour toujours. »

Verstappen Il a aussi souligné le mérite de son titre face à un rival qui, en plus d’être septuple champion du monde, lui a rendu les choses très difficiles jusqu’au bout. « Je voulais bien faire aujourd’hui et j’ai essayé de continuer à pousser à tout moment. Lewis est un pilote incroyable, un grand compétiteur, je pense que tout le monde a aimé ce combat. L’année prochaine, nous réessayerons, c’est sûr », a-t-il promis.

Les larmes aux yeux, le jeune pilote néerlandais a souligné que « voir autant de fans oranges ici est incroyable, j’espère le faire encore longtemps avec le soutien de mes fans. Quand j’ai franchi le but, je me suis souvenu de tout le monde, j’ai même perdu ma voix ».