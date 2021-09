Au Flash ! Shohei Ohtani a frappé deux 3 points d’affilée

Les Japonais de la Anges d’Anaheim, Shohei Ohtani, Il a montré qu’il bougeait ses jambes et a réussi deux triples lors de ses deux premiers présences au bâton du match contre les Mariners de Seattle.

Lors de la rencontre entre les Angels et les Mariners, Shohei Ohtani, lors de sa première apparition dans la surface du frappeur, a frappé une ligne énorme qui lui a permis de courir à toute vitesse et d’atteindre le troisième but en toute sécurité.

Contre les expéditions de Tyler Anderson et avec un joueur au premier but, Ohtani, il a pêché un lancer intérieur en prenant cette connexion vers le champ droit le plus profond, conduisant une course et atteignant le troisième but en toute sécurité pour atteindre six 3 points cette saison.

Voici le premier triplé :

Rapide Shohei. pic.twitter.com/Pc2MQsLEOY – MLB (@MLB) 26 septembre 2021

En fin de troisième manche, sur un compte complet et à nouveau avec un homme en première, la ligne droite d’Anderson est restée un peu élevée et pour la deuxième manche consécutive, il a frappé un triple point produit d’un point pour augmenter l’avance sur le tableau de bord.

Voici le deuxième triplé :

Ohtani est tout simplement trop bon au baseball. Son deuxième triplé de la soirée 💨💪 (via @BallySportWest) pic.twitter.com/Qjm1545I4J – Yahoo Sports MLB (@MLByahoosports) 26 septembre 2021

Shohei Ohtani, à la recherche du prix AL Most Valuable Player, prouve qu’il peut également sprinter à travers les pads.

Avec ces deux triplés Shohei Ohtani continue d’entrer dans l’histoire, il rejoint Willie Mays dans le domaine des joueurs avec 45 circuits ou plus, 20 buts volés ou plus et 6 triplés ou plus dans une saison de Major League.

Joueurs avec 45+ HR, 20+ SB et 6+ triplés dans une saison :

Willie Mays (1955)

Shohei Ohtani (2021) pic.twitter.com/1RbpLQJg1j – Los Angeles Angels (@Angels) 26 septembre 2021

Comment Ohtani frappe-t-il dans la récolte 2021?

Au cours de la saison “Showtime” en cours en 512 voyages dans la surface du frappeur, il a frappé 132 coups sûrs, réussissant 45 circuits, marquant 98 points, conduisant 97, volant 24 buts et frappant 7 triples pour laisser une moyenne au bâton de 0,258.