Au fur et à mesure que le chœur grandit, Modi mordra-t-il la balle du recensement des castes?

Une délégation déterminée du Bihar, composée du ministre en chef Nitish Kumar et du chef de l’opposition de l’État Tejashwi Yadav, a rencontré le Premier ministre Narendra Modi dans son bureau du bloc sud à New Delhi à la fin du mois dernier. À l’ordre du jour figurait une demande de recensement par castes pour laquelle l’assemblée du Bihar avait déjà adopté à deux reprises des résolutions unanimes et l’avait envoyée au Centre.

Notamment, le ministre d’État de l’Union pour l’intérieur, Nityanand Rai, avait déclaré dans une réponse écrite au Parlement en juillet de cette année que le gouvernement central ne procéderait pas à un recensement des castes. Traditionnellement, le recensement énumère les castes et les tribus mentionnées sous les castes répertoriées et les tribus répertoriées, en laissant de côté les castes relevant de la catégorie OBC.

Alors que les gouvernements au fil des décennies ont accordé des quotas aux SC/ST dans les emplois, les collèges et les élections pour leur donner une représentation égale et pour leur élévation, la politique de réservation a pris un nouveau tournant lorsque le gouvernement dirigé par le Premier ministre VP Singh a décidé de mettre en œuvre le Mandal. Les recommandations de la Commission et accordé 27 pour cent de réservation aux OBC dans les postes gouvernementaux et les sièges dans les établissements d’enseignement, conduisant à une agitation à l’échelle nationale. Cependant, la Cour suprême de l’Inde avait alors statué dans l’affaire Indra Sawhney contre Union Of India & Others que la réserve totale ne devait pas dépasser 50 pour cent.

En 2018, le ministre de l’Intérieur de l’époque, Rajnath Singh, avait déclaré au Parlement que les autres castes arriérées seraient incluses dans le recensement de 2021. Rashtriya Janata Dal, supremo Lalu Prasad Yadav, a récemment affirmé que l’ancien ministre des Finances, feu Arun Jaitley, avait également promis d’organiser un recensement basé sur les castes. En 2015, Jaitley avait publié les données du recensement socio-économique et des castes (SECC) 2011 indiquant que l’exercice était le premier depuis le recensement des castes de 1932. Alors que les données comprenaient le statut socio-économique de la population, il n’y avait aucune trace de caste et cela a été délibérément retenu. Jaitley avait déclaré plus tôt que le recensement avait révélé environ 4,6 millions de catégories de castes, sous-castes, noms de famille, clans, etc.

Les données sur les castes sont non seulement sensibles, mais également cruciales sur le plan politique, car elles pourraient aider les partis politiques à identifier les groupes électoraux selon les tendances de caste ainsi qu’à soutenir ou à s’opposer à la réserve basée sur la caste. Le gouvernement central a récemment annoncé un quota de 27% pour les autres classes arriérées (OBC) et une réservation de 10% pour les candidats des sections économiquement plus faibles (EWC) dans le quota All India (AIQ) dans les cours médicaux et dentaires. La réservation OBC est déjà en place pour les emplois dans le pays.

Depuis que le BJP est arrivé au pouvoir en 2014, la politique de l’OBC a occupé le devant de la scène, le Premier ministre Modi affichant souvent publiquement son statut d’OBC. Le Premier ministre a également utilisé sa caste au Parlement pour contrer l’opposition et lors de la session de mousson récemment conclue, lorsque l’opposition n’a pas autorisé l’introduction de ministres nouvellement intronisés, le Premier ministre Modi avait déclaré que certaines personnes siégeant au Parlement n’aimaient pas les Dalits, les OBC, les femmes. devenir ministres.

S’adressant à FinancialExpress.com, Rajeev Rai, chef du parti Samajwadi et porte-parole du parti, a déclaré que le recensement des castes était nécessaire pour démasquer le BJP. « La plupart des politiques, des schémas du gouvernement sont cadrés ou basés sur les castes et les religions. Lorsque le premier ministre a affirmé qu’il avait été humilié parce qu’il appartenait à une communauté arriérée, alors la nation a le droit de savoir qui sont tous issus de la caste arriérée. Cela ne se fait pas lorsque vous continuez à parler de castes antérieures et postérieures et lorsque les gens vous demandent, vous refusez de le dire. Quel est le problème que le gouvernement a avec le recensement des castes ?… Le système de castes ne prendra pas fin tant que tout le monde n’aura pas les mêmes droits. Jiski jitani hissedari, uski utani bhagidari (part égale basée sur les proportions). Non seulement politiquement, si nous avons des données claires, des rapports clairs sur les problèmes, alors nous pouvons penser à de meilleures solutions. Donc, si vous continuez à parler d’un problème, parlez-en complètement ou laissez tomber. C’est la double face du BJP. Je suis de la caste supérieure et même je veux savoir où je me situe ? On devrait demander au gouvernement pourquoi il veut cacher les données de caste », a déclaré Rai.

Rai a déclaré que le BJP doit être démasqué car il devrait donner des droits égaux à tous les peuples lorsqu’il fait de la politique sur les castes. « Personne ne devrait se sentir floué. Chaque section de la société devrait avoir des droits égaux », a déclaré Rai.

Le porte-parole de Rashtriya Janta Dal et le secrétaire général Chitranjan Gagan ont fait écho à des sentiments similaires. « Lorsque nous aurons des chiffres réels sur les castes arriérées, leur éducation, leur statut social et financier, nous pourrons alors élaborer de meilleures politiques pour eux en conséquence et contribuerons à encadrer la politique. Lorsque Rajnath Singh était ministre de l’Intérieur, il nous avait assuré le recensement des castes », a déclaré Gagan.

Il a ajouté que puisque le RSS s’est opposé à la réservation et que le BJP est comme eux, leurs politiques à cet égard ne sont pas claires.

Ceux qui soutiennent le recensement basé sur les castes affirment que cela aidera les plus faibles parmi les OBC et qu’il y aurait également plus de clarté sur le pourcentage de population de la communauté OBC. La Commission Mandal avait estimé la population de l’OBC à environ 52 pour cent. Dans un passé récent, plusieurs communautés à travers les États ont demandé des réservations, notamment dans le Maharashtra, l’Haryana, le Gujarat, l’Andhra Pradesh et le Rajasthan.

Bien que le BJP n’ait pas clarifié la raison de sa réticence, le parti pourrait craindre que les données ne déclenchent la demande de réservation de plusieurs communautés tandis que d’autres réagissent en fonction de la force numérique, comme l’exige le parti Samajwadi. Cela pourrait nuire davantage au programme Hindutva du parti en désunissant les électeurs hindous.

Bien que l’opposition puisse se faire entendre, le BJP pourrait s’en tenir à sa ligne officielle de ne pas organiser de recensement basé sur les castes, du moins pas en 2021, alors que le pays est déjà confronté à la pandémie de COVID-19.

