Au fur et à mesure que les villes se déverrouillent, Indian Railways aide à ramener les migrants ; Près de 32,56 lakh passagers voyagent en 7 jours

Indian Railways gère plusieurs trains spéciaux/courriers, spéciaux d’été et spéciaux de vacances.

Alors que les villes se libèrent progressivement du verrouillage de COVID-19, Indian Railways aide à ramener des travailleurs. Sur une période de sept jours du 11 juin 2021 au 17 juin 21, environ 32,56 lakh voyageurs, dont des travailleurs migrants ainsi que d’autres passagers, ont voyagé par des trains express longue distance en provenance de régions comme l’est de l’Uttar Pradesh, le Jharkhand, le Bihar, le Bengale occidental et l’Odisha. vers diverses destinations, notamment les régions de Mumbai, Pune, Delhi, Ahmedabad, Surat et Chennai. Selon le ministère des Chemins de fer, le transporteur national a enregistré une occupation moyenne des trains de 110,2 pour cent. Pour faciliter le mouvement des travailleurs migrants du Bihar, UP, Bengale occidental, Odisha vers les métros comme Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Chennai, etc. Indian Railways gère plusieurs trains Express/Mail Specials, Summer Specials et Holiday Special.

Au 18 juin 2021, pas moins de 983 trains Mail/Express et Holiday Special (56 % du niveau pré-Covid) étaient exploités par le transporteur national. En plus de ces trains, environ 1309 trains spéciaux d’été ont également été exploités pour faciliter le déplacement des travailleurs souhaitant retourner sur leur lieu de travail. Ces trains spéciaux d’été assurent la connectivité principalement depuis les États de l’Uttar Pradesh, du Bihar, du Bengale occidental, de l’Assam et de l’Odisha vers les grandes villes comme Mumbai, Pune, Bengaluru, Delhi, Hyderabad, Chennai, etc. Selon le ministère, pour les dix prochains jours (du 19 juin 2021 au 28 juin 2021) environ 29,15 passagers lakh ont été réservés par des trains express longue distance en provenance de régions telles que l’est de l’Uttar Pradesh, le Jharkhand, le Bihar, le Bengale et l’Odisha vers diverses destinations, notamment Mumbai, Pune, Surat, Ahmedabad, Les régions de Delhi et Chennai.

Les zones des chemins de fer indiens coordonnent activement avec diverses associations industrielles ainsi que des maisons d’affaires pour déterminer la demande et faciliter le mouvement des travailleurs en conséquence. Indian Railways gère des trains spéciaux d’été entre différentes paires de destinations d’origine telles que Patna-Delhi, Bhagalpur-Mumbai, Bhubaneswar-Pune, Gorakhpur-Mumbai, Danapur-Pune, Barauni-Ahmedabad, Sealdah-Delhi, Raxaul-Delhi, Danapur-Secunderabad, Saharsa-Delhi, Samastipur-Mumbai, Raxaul-Secunderabad, Chapra-Mumbai, Patliputra-Bengaluru, Gorakhpur-Hyderabad, Guwahati-Bengaluru etc.

