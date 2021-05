“Au Giro, je veux être en tête avec les meilleurs”

06/05/2021 à 15h59 CEST

.

0

Marc Soler ira à Italie spin en tant que leader du Movistar, une course qui servira au cycliste espagnol de “tournant” pour connaître ses limites aux commandes de l’équipe et savoir quels pourraient être ses bénéfices à l’avenir.

“Je vais au Giro avec beaucoup d’enthousiasme, avec enthousiasme, et je veux savoir jusqu’où je peux aller en tant que leader pour fixer plus tard d’autres objectifs”, déclare Soler trois jours avant le départ du Giro à Turin.

Ce sera le début de faire d’habitude en tant que leader de la formation téléphonique, dans un nouveau rôle par rapport à l’habituel grégaire.

Plus d’informations

Plus d’informations

“Dans une grande course, il faut tout mesurer beaucoup plus. Normalement, j’ai dû aider en perdant beaucoup de temps, donc les opportunités ont été rares. Dans ce Giro, j’essaierai d’être en tête avec les meilleurs autant que possible. . “

Suivez le Giro d’Italia sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Ce sera un examen important pour faire d’habitude. Il sera en jeu d’assumer le rôle de leader dans certaines épreuves ou celui de grégaire.

NOUVELLES CONNEXES

Giro d’Italia 2021: programme et où regarder à la télévision



Giro d’Italia 2021: parcours, profil et étapes



“Ce Giro sera un tournant pour savoir si je peux être dans un grand en tant que leader et disputer le général ou si je dois me consacrer à aider et à chercher les étapes”, a-t-il conclu.