Au Japon, Burger King vend des galettes de bœuf, pas de petits pains

Qui a besoin de petits pains ? Je le fais en quelque sorte ! Mais peut-être que non. Et si vous habitez au Japon, vous pouvez aller chercher vos fesses chez Burger King et vous commander une galette de bœuf sur ce qui ressemble à un morceau de papier. Mmmmmm, du papier.

(Peut-être que ce n’est pas servi de cette façon, mais l’image officielle semble l’indiquer !)

Tel que rapporté par le célèbre site de jeux vidéo japonais Famitsu, votre source d’informations sur la restauration rapide japonaise, Burger King propose un repas sans pain qu’il appelle On The Beef, pour 250 yens (2,20 $). Oui, c’est une galette de boeuf avec du sel et du poivre.

Ou, si vous avez besoin d’un peu plus de saveur, il n’y a que la Sauce On The Beef, qui est, attendez, une galette de bœuf avec de la sauce dessus. Les choix de sauce comprennent les épices, le teriyaki et le barbecue. Cette sauce, cependant, coûtera plus cher, ce repas coûtant 300 yens (2,64 $). Et notez que vous ne pouvez choisir que l’un des trois.

Au fil des ans, Burger King a fait toutes sortes de cascades stupides, comme offrir des hamburgers qui échangeaient des petits pains contre plus de viande. D’autres entreprises loufoques ont inclus des petits pains de différentes teintes, et même enduire des Whoppers de sauce au chocolat, dont la dernière était à l’origine une farce d’un poisson d’avril.

Mais, vous savez, plus j’y pense, ce n’est pas du tout une idée loufoque. Certaines personnes pourraient ne pas vouloir manger de pain ! Peut-être qu’ils suivent un régime alimentaire strict ou essaient simplement d’éviter les glucides, mais ils veulent quand même manger un hamburger Burger King. Maintenant c’est plus facile ! Alors, bon, ça pourrait être une bonne chose après tout.

Cependant, Burger King Japan ne propose cela que pour une durée limitée, ce qui est loufoque. Je veux dire, pourquoi pas tout le temps ? On The Beef et Sauce On The Beef seront disponibles au Japon du 29 octobre au 4 novembre.