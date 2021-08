Au milieu de BTC Boost, la populaire Crypto Whale affirme que Bitcoin devrait atteindre moins de 30 000 $ d’ici l’automne ZyCrypto ⋆ Crypto new media

in

Il semble que “CryptoWhale”, une personnalité crypto populaire connue pour partager sans vergogne ses réflexions sur les crypto-monnaies, en particulier Bitcoin, a aperçu un marché baissier possible à court terme.

CryptoWhale raconte comment Bitcoin pourrait perdre 18 000 $ par rapport au prix actuel

À sa manière habituelle, l’analyste de marché s’est rendu sur Twitter pour expliquer pourquoi il pense que Bitcoin tombera en dessous de 30 000 $ en septembre. Il attribue son point de vue à la faiblesse des prix, ainsi qu’à d’autres facteurs.

“Le bitcoin reviendra probablement en dessous de la fourchette de support de 30 000 $ d’ici cet automne. L’action des prix semble extrêmement faible, et la cupidité/l’euphorie est toujours très élevée. »

Au moment de la publication, Bitcoin se négocie à un prix de 48 993 $, après avoir perdu de son élan la semaine dernière presque immédiatement après avoir atteint un sommet hebdomadaire de 47 988 $. Les gains hebdomadaires sont actuellement supérieurs à 7% alors que le marché s’efforce de rester sur place.

Les acteurs du marché comme CryptoWhale se préparent à sortir avant le bain de sang perçu. CryptoWhale affirme qu’il a “progressivement pris des bénéfices en vue du renversement de tendance”.

Le sentiment du marché des analystes est mitigé, mais toujours haussier à long terme

Tout comme CryptoWhale, d’autres traders et observateurs de graphiques ont affirmé qu’un léger retournement à la baisse pourrait précéder le marché, provoquant le blocage de Bitcoin dans les semaines à venir. Cependant, rappelez-vous que le créateur du modèle Bitcoin Stock to Flow, PlanB, qui avait prédit avec précision la trajectoire de Bitcoin avant le bain de sang de mai/juin en utilisant le modèle, estime que Bitcoin passera probablement maintenant en dessous de 43 000 $ en septembre. Si tel était le cas, la tendance baissière attendue en août pourrait n’être que temporaire.

CryptoWhale qui croit fermement qu’il n’y a pas de demande inhérente pour Bitcoin, d’où la stagnation des prix l’a dit dans un autre tweet;

“La hausse du prix du Bitcoin n’a aucune corrélation avec la demande réelle ou les flux du marché, mais plutôt avec Tether. Il n’y a personne avec une précision parfaite pour prédire cela. Même les garçons de la lune ne le savent pas (Pomp était même baissier à 3 000 $ sur CNBC, n’oubliez pas).

La prise, bien qu’elle mérite d’être examinée, est assez inexacte, car les données en chaîne avaient précédemment montré que les investisseurs de détail et institutionnels dans l’actif avaient considérablement augmenté au cours des trois derniers mois.

Contrairement à ce que pensent les critiques, la vigueur de Bitcoin ne s’est pas du tout arrêtée.

Remarquablement, Bitcoin avait plus que triplé sa valeur depuis l’année dernière et les investisseurs ont également engrangé des bénéfices importants, comme le montrent les performances trimestrielles. Les coupables pourraient être simplement des commerçants qui ont surendetté et vendu trop rapidement.

PlanB fait un travail décent pour expliquer la dynamique de trading dans son tweet le plus récent cité ci-dessous.

« BTC a augmenté de 4 fois depuis un an, les investisseurs sont bénéficiaires. 90% des commerçants sont toujours en perte sur n’importe quel marché parce qu’ils négocient trop et sont tués par le coût, ou ils n’ont pas de système et sont tués par les émotions, ou ils sont tués par les bureaux de négociation des fonds spéculatifs. Les chances sont contre le commerce.