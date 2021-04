Au milieu de cas sans précédent, le gouvernement de Delhi convertit 14 hôpitaux privés de premier plan en établissements exclusivement COVID

Le département de la santé de l’État a ordonné à ces 14 hôpitaux convertis de ne pas admettre de patients médicaux ou chirurgicaux non COVID. (Image représentative)

Coronavirus à Delhi: Au milieu d’une deuxième vague très grave de pandémie de coronavirus, Delhi a décidé de convertir 14 des meilleurs hôpitaux privés de la ville en établissements uniquement COVID. L’ordonnance a été émise alors que les cas quotidiens dans la ville atteignent des niveaux records, et elle est effective immédiatement. Ces hôpitaux, selon un rapport publié par IE, ont un total de 4337 lits, dont 3202 lits sont placés dans des salles et 1135 lits sont en USI, et tous seraient désormais entièrement dédiés au traitement des patients souffrant de COVID. -19.

Parmi ces 14 hôpitaux figurent l’hôpital Sir Ganga Ram, l’hôpital Holy Family d’Okhla, l’hôpital Indraprastha Apollo de Sarita Vihar, l’hôpital Fortis et l’hôpital Max à Shalimar Bagh, et l’hôpital Max Smart Super Specialty, Saket.

Le développement a été partagé par le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, dans un article sur la plate-forme de micro-blogging Twitter. Dans le message, il a ajouté que les lits dans d’autres hôpitaux avaient été augmentés de 50 à 60%, les hôpitaux privés ayant enregistré une augmentation de 2 060 lits.

Quelques heures avant l’adoption de l’ordre, le Ministre principal, Arvind Kejriwal, a tenu une réunion avec des hauts fonctionnaires et a passé en revue la situation de la pandémie à Delhi. Il a été décidé lors de la réunion que le nombre de lits d’hôpitaux dans les hôpitaux publics et privés serait augmenté.

De plus, le gouvernement de l’État a également décidé de réserver 60% des lits des services collectifs dans pas moins de 101 hôpitaux privés de la ville, ce qui permettrait aux installations de traitement COVID-19 d’obtenir une augmentation supplémentaire de 5689 lits généraux.

Le département de la santé de l’État a ordonné à ces 14 hôpitaux convertis de ne pas admettre de patients médicaux ou chirurgicaux non COVID. La décision a été prise comme récemment, la capitale nationale a été témoin d’une augmentation sans précédent des cas.

Le 12 avril, le gouvernement de l’État a constaté que dans 57 des 115 hôpitaux privés, plus de 85% des lits de soins intensifs du COVID étaient occupés et ce chiffre avait atteint près de 100% dans presque tous les principaux hôpitaux privés.

En plus de ces hôpitaux privés, quatre hôpitaux gouvernementaux ont également été convertis en installations réservées au COVID, selon le rapport. Il s’agit de l’hôpital Deep Chand Bandhu, de l’hôpital super spécialisé Rajiv Gandhi, de l’hôpital Ambedkar Nagar et de l’hôpital Burari.

