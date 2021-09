Au milieu de COVID-19, voici les 10 meilleures villes du monde en ce moment

Alors que San Francisco est en tête de liste, que peut-on faire en ville ? (Fichier image via IE)

Les meilleures villes du monde : En 2021, la pandémie de coronavirus est revenue avec vengeance alors que de nouvelles variantes surgissaient, et ainsi, les blocages se sont poursuivis. Au milieu de cela, les gens n’avaient pas grand-chose à faire à part rester enfermés à l’intérieur de leurs maisons sans grand-chose à faire. Cependant, le magazine Time Out a publié une liste des 37 meilleures villes du monde en 2021 qui s’est adaptée à la situation, où les communautés se sont rassemblées et les entreprises ont survécu. Et la ville qui est arrivée en tête de liste était San Francisco en Californie aux États-Unis. La base de cela, selon le magazine, était qu’il a proposé l’une des réponses COVID-19 les plus strictes aux États-Unis. Pendant ce temps, dans la ville, les entreprises sont également restées à flot en trouvant des moyens innovants de fonctionner, et les employés des restaurants ont été empêchés de se retrouver sans emploi grâce à des initiatives comme SF New Deal.

Le magazine a ajouté que la ville a vu ses voisins s’entraider, et que les parklets et la «politique progressiste» l’ont également aidé à atteindre la position de leader dans la liste de Time Out.

Sur les 37 villes révélées par Time Out, voici le top 10 :

San Francisco, États-UnisAmsterdam, Pays-BasManchester, Royaume-UniCopenhague, DanemarkNew York, États-UnisMontréal, CanadaPrague, République tchèqueTel Aviv, IsraëlPorto, PortugalTokyo, Japon

Alors que San Francisco est en tête de liste, que peut-on faire en ville ? Voici quelques activités que les touristes peuvent faire pour profiter de leur séjour à San Francisco.

Le Golden Gate Bridge est une visite incontournable, car les tours emblématiques de 746 pieds de haut surplombent la région de la baie de San Francisco depuis 84 ans. Le pont a même fait une apparition dans de nombreux films. Au milieu de la baie de San Francisco se trouve l’île d’Alcatraz – une ancienne prison à sécurité maximale qui avait été transformée en prison militaire dans les années 1870. Avant cela, c’était une station phare. La prison a été utilisée pour abriter des criminels très notoires, selon un rapport dans IE. Alamo Square est connu pour avoir figuré dans le générique d’ouverture de la sitcom Full House, et avec cela, ses vues spectaculaires en ont fait un succès parmi les les touristes comme les locaux. La zone est visitée pour les « dames peintes ». Bien qu’il ne soit probablement pas ouvert pour le moment en raison du coronavirus, les touristes peuvent, dans des circonstances normales, également se rendre à Dolores Park – un cimetière juif transformé en parc. Les touristes peuvent également explorer le marché du Ferry Building. Des œuvres de producteurs artisanaux locaux peuvent être trouvées ici, et c’est également le plus grand marché fermier de la ville.Une autre visite incontournable est le Golden Gate Park, qui est beaucoup plus grand que Central Park à New York. Le parc est tout aussi emblématique et possède des arbres, des jardins, des collines ainsi que des trésors cachés.

