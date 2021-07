Au milieu de la chute des prix du Bitcoin, la majorité des investisseurs institutionnels cherchent à augmenter leur exposition à la crypto dans deux ans

La part de Bitcoin dans la capitalisation boursière totale de la crypto est également passée de près de 70 % en janvier de cette année à 44 % actuellement.

Alors même que l’incertitude sur la reprise des prix du Bitcoin se profile, la majorité des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de fonds en crypto-monnaie devraient augmenter leur exposition d’ici 2023. Une enquête menée par le gestionnaire d’investissement basé au Royaume-Uni dédié au marché des actifs numériques Nickel Digital Asset Management entre Mai et juin – parmi les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de fonds des États-Unis, du Royaume-Uni, de France, d’Allemagne et des Émirats arabes unis – ont déclaré que 82% des personnes interrogées devraient augmenter leur exposition à la cryptographie d’ici 2023. 40%, en fait, ont déclaré ils augmenteront considérablement leurs avoirs en crypto.

«L’argent institutionnel affluera dans la cryptographie du monde entier dans un avenir proche, car nous avons de solides arguments en faveur d’un autre krach du marché en raison de la hausse de l’inflation dans les principales économies. Le bitcoin a mieux performé que l’or en tant que couverture contre l’inflation au cours des deux dernières années et continue de le faire. Je pense que les institutions considèrent le Bitcoin comme une couverture sûre contre la hausse de l’inflation, et c’est pourquoi elles peuvent lui allouer plus de capital dans un avenir proche », a déclaré à Financial Express Online Hitesh Malviya, fondateur de itsblockchain.com.

La principale raison d’améliorer les investissements cryptographiques parmi les répondants était les perspectives de croissance du capital à long terme des crypto-monnaies et des actifs numériques, citées par 58% des répondants. Cela a été suivi par 38% qui ont déclaré qu’avoir une certaine exposition aux crypto-actifs signifiait qu’ils étaient devenus plus à l’aise et plus confiants dans la détention de la classe d’actifs. Quelque 37% ont affirmé que davantage d’entreprises et de gestionnaires de fonds de premier plan investissant dans des actifs cryptographiques étaient également la raison, car cela leur a également donné plus de confiance. Pour 34 % supplémentaires, l’amélioration de l’environnement réglementaire a également été un facteur clé dans la recherche d’une augmentation de leur portefeuille de crypto-monnaies.

« Beaucoup de ces investisseurs professionnels détenant des actifs cryptographiques cherchent à accroître leur exposition et cela est dû à plusieurs facteurs, notamment une solide performance du marché pendant la crise de Covid-19, des investisseurs et des sociétés plus établis approuvant le marché, et l’infrastructure du secteur et le cadre réglementaire s’améliore. Ces tendances continueront de s’étendre », Anatoly Crachilov, cofondateur et PDG de Nickel Digital.

Une analyse de Nickel Digital début juin de cette année a montré que 19 sociétés cotées avec une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de dollars avaient investi environ 6,5 milliards de dollars dans Bitcoin, après avoir initialement dépensé 4,3 milliards de dollars pour acheter la crypto-monnaie, a ajouté Crachilov. L’analyse a également révélé une valeur stupéfiante de 43,2 milliards de dollars de bitcoins détenus par le biais de diverses fiducies à capital fixe et de produits négociés en bourse.

Le prix du Bitcoin a diminué de moitié par rapport à son pic de la mi-avril de plus de 64 000 $. La monnaie numérique n’avait pas encore remonté au niveau d’avril et s’était maintenue au-delà d’environ 34 000 $ depuis le mois de mai de la semaine dernière. La part de Bitcoin dans la capitalisation boursière totale de la crypto est également passée de près de 70% en janvier de cette année à 44% actuellement, selon les dernières données de CoinMarketCap. La crise a de multiples facteurs qui y contribuent, notamment la répression par la Chine de l’utilisation de la cryptographie et de l’exploitation minière dans le pays, les tweets d’Elon Musk et un contrôle réglementaire accru de la monnaie numérique par les législateurs américains.

