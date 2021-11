Au milieu de la chute mondiale de la crypto, cet altcoin a bondi de plus de 50% en mcap pour dépasser Shiba Inu

Le saut dans Avalanche aurait été dû au partenariat de son développeur Ava Labs avec Deloitte. (Image : Pexels)

Même si le monde de la cryptographie a connu des turbulences au cours des deux dernières semaines avec plus de 300 milliards de dollars de valeur marchande perdue, Avax – le jeton natif de la plate-forme de blockchain de contrat intelligent Avalanche a été une grande valeur aberrante. Le prix de l’altcoin est passé d’environ 90 $ à 137 $, au moment du dépôt de ce rapport, ont montré les données de CoinMarketCap. La capitalisation boursière a augmenté de 51%, passant d’environ 20 milliards de dollars à 30,34 milliards de dollars dimanche après-midi, ce qui en fait la 11e plus grande crypto au monde et dépasse la capitalisation boursière de 25,4 milliards de Shiba Inu.

Le déclin du monde de la crypto au cours des sept derniers jours a impliqué toutes les principales pièces de monnaie, y compris Bitcoin, qui était tombée sous le marché de 60 000 $, à l’exception de Tether et de USD Coin – respectivement les quatrième et neuvième plus grandes cryptos qui sont restées en vert.

Avalanche est une blockchain de couche 1 qui fonctionne comme une plate-forme pour les applications décentralisées et les réseaux de blockchain personnalisés, selon CoinMarketCap. Il est important de noter que le site Web de suivi des prix a déclaré qu’il s’agissait de l’un des rivaux d’Ethereum, visant à détrôner Ethereum en tant que blockchain la plus populaire pour les contrats intelligents. Avalanche vise à le faire en ayant une sortie de transaction plus élevée allant jusqu’à 6 500 transactions par seconde sans compromettre l’évolutivité.

Lisez aussi : Bitcoin passe en dessous de 60 000 $ après une augmentation record ; Ethereum, d’autres altcoins voient également une baisse à deux chiffres

Le saut dans Avalanche aurait été dû au partenariat de son développeur Ava Labs avec Deloitte. « Ava Labs est ravi d’annoncer son partenariat avec Deloitte pour créer des plateformes de secours en cas de catastrophe plus efficaces en utilisant la blockchain Avalanche. Cet effort combine la vitesse, la résilience et l’adaptabilité d’Avalanche et les connaissances d’entreprise Fortune 100 de Deloitte », a déclaré mardi dernier sur Twitter le co-fondateur d’Ava Labs et professeur à l’Université Cornell, Emin Gün Sirer.

La nouvelle plate-forme offre aux autorités nationales et locales un système décentralisé, peu coûteux et entièrement immuable qui habilite à la fois les bailleurs de fonds et les bénéficiaires de l’aide, tout en utilisant la transparence de la blockchain pour minimiser la fraude, le gaspillage et les abus, a ajouté Sirer. Mercredi dernier, Binance.US – la branche américaine de l’échange cryptographique Binance, avait annoncé qu’elle inscrirait Avalanche le 18 novembre et ouvrirait les échanges sur les échanges ouverts sur AVAX/USD et AVAX/USDT. Selon CoinMarketCap, l’offre totale d’AVAX est de 720 millions.

