Au milieu de la controverse, Billie Eilish parle de la haine sur Internet et de son lien avec le fandom dans une nouvelle interview franche

Billie Eilish préconise depuis longtemps d’être proche et personnelle avec ses fans, s’arrêtant souvent pour parler avec eux en tournée ou se rendant sur Instagram Live pour répondre à leurs questions et discuter en vidéo avec eux en tête-à-tête. Aujourd’hui, la chanteuse est la plus grande jeune de 19 ans de la planète, et elle reconnaît qu’elle ne peut plus tout partager. Un microscope plus grand est également placé sur elle dans son ensemble, et tout ce qu’elle fait et dit pourrait être enregistré, conservé et publié, comme ces clips vidéo.