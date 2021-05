Au milieu de la controverse, Lothar Matthäus appelle Karl-Heinz Rummenigge et Rudi Völler à sauver le DFB

Si les gens pensent que le front office du Bayern Munich a des problèmes interpersonnels, la DFB fait ressembler les Bavarois au «Get Along Gang».

En termes simples, la DFB pourrait avoir besoin d’une «restructuration d’entreprise».

Après que le président de la DFB, Fritz Keller, ait comparé le vice-président de la DFB Rainer Koch au juge nazi Roland Freisler, les associations régionales et d’État de la DFB se sont réunies, ont tenu un vote et ont fait voter à Keller un vote de défiance par Deutsche Welle:

“Les présidents des associations nationales et régionales de la Fédération allemande de football ont retiré leur confiance au président Fritz Keller lors de la conférence extraordinaire de ce week-end à Potsdam et lui ont demandé de démissionner de ses fonctions”, indique le communiqué de la DFB.

Keller, cependant, refuse de quitter son poste, ce qui suscite encore plus de colère.

En réponse, Lothar Matthäus a donné son point de vue sur qui devrait prendre en charge la DFB dans un effort pour remettre tous les aspects de l’organisation dans l’alignement (par Abendzeitung):

«Je préférerais les deux. (Karl-Heinz) Rummenigge en tant que président et (Rudi) Völler en tant que vice-président. Même si cela finit par n’en être qu’un, nous aurions de bonnes raisons de nous réjouir », a déclaré Matthäus. «Rummenigge et Völler jouissent de prestige, sont réputés dans le monde du football, et tous deux mettront bientôt fin à leur engagement avec le FC Bayern et le Bayer Leverkusen, respectivement. L’image que notre association donne depuis des années, mais surtout dans un passé récent, est embarrassante et culmine actuellement dans le scandale d’une comparaison nazie et de la farce qui a suivi.

Matthäus va encore plus loin avec ses critiques. «Notre réputation de footballeur souffre également au niveau international depuis un certain temps. Les mauvaises performances sur le terrain vont malheureusement de pair depuis un certain temps avec une direction d’association pour laquelle il faut avoir honte, et pas seulement en tant qu’ancien joueur allemand », a déclaré l’ancien professionnel de classe mondiale. «Alors que nous étions admirés pour les deux, on se moque souvent de nous.»