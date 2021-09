Au milieu de la crise du Pendjab, Sachin Pilot rencontre Rahul Gandhi pour discuter d’un remaniement au Rajasthan

in

On pense que Rahul Gandhi et Sachin Pilot ont discuté du remaniement dont on a tant parlé au sein du gouvernement Ashok Gehlot, ainsi que de la situation dans l’État.

Au moment où un remaniement du leadership était en cours au Pendjab la semaine dernière, l’ancien vice-ministre en chef du Rajasthan, Sachin Pilot, a eu une réunion marathon avec le chef du Congrès, Rahul Gandhi. Les deux dirigeants auraient discuté du remaniement dont on a tant parlé au sein du gouvernement d’Ashok Gehlot, ainsi que de la situation dans l’État.

La réunion a eu lieu un jour avant que le capitaine Amarinder Singh ne soit invité à démissionner de son poste de ministre en chef du Pendjab par le haut commandement du Congrès. Cependant, le remaniement au Rajasthan n’est peut-être pas aussi important que celui du Pendjab et pourrait voir l’inclusion de certains fidèles de Pilot dans le Cabinet.

Ajay Maken, secrétaire général de l’AICC en charge du Rajasthan, a effectué de multiples visites dans l’État et a pris l’avis de tous les députés. Pilot a demandé à plusieurs reprises un remaniement ministériel et l’inclusion de certains députés qui lui sont fidèles, en plus des nominations politiques à divers conseils d’administration et sociétés de l’État.

L’Indian Express a cité des sources disant que Pilot avait à nouveau reçu l’assurance que le remaniement aurait lieu bientôt. Avec l’intervention de la direction du parti au Pendjab et un changement de garde, le camp pilote s’attend désormais à un remaniement similaire au Rajasthan.

Cependant, certains hauts dirigeants de l’AICC ont souligné que la situation au Rajasthan était différente de celle du Pendjab, Gehlot obtenant le soutien d’une majorité de députés.

Pendant ce temps, l’ancien secrétaire général du PCC, Mahesh Sharma, a été cité par News18, disant que le Congrès avait formé un gouvernement au Rajasthan en raison du travail acharné de Pilot et qu’il devrait avoir la chance d’être le ministre en chef. Sharma est considéré comme un loyaliste de Pilot.

Pilot a été vice-ministre en chef et président du Congrès du Rajasthan jusqu’en juillet 2020, mais a perdu les deux postes après s’être rebellé contre le ministre en chef Ashok Gehlot.

