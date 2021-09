Au milieu de la débâcle de Binance, Eightcap devient la plus grande offre de dérivés cryptographiques

Le mois dernier n’a pas été facile pour les traders de dérivés cryptographiques. En effet, Binance, l’une des plus grandes bourses de cryptographie, a annoncé qu’elle n’offrirait plus le trading de produits dérivés à ses utilisateurs à Hong Kong. Cela est intervenu après la suspension de services similaires dans des pays européens tels que l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas.

Selon Changpeng Zhao, PDG de Binance, la raison de cette décision est que la bourse « passe d’une conformité réactive à une conformité proactive ». Les régulateurs du monde entier se sont opposés aux plateformes de trading crypto, laissant les commerçants de dérivés crypto se soucier de savoir où ils peuvent échanger des dérivés crypto.

La nouvelle maison des dérivés crypto

Alors que les membres de la communauté crypto peuvent ressentir une certaine appréhension quant au paysage réglementaire actuel, certains courtiers en crypto-monnaie étendent leur offre pour répondre aux besoins des clients de détail. Eightcap, un courtier CFD primé, a annoncé le 6 août 2021 qu’il lancerait plus de 250 dérivés cryptographiques.

Avec cette annonce, Eightcap devient désormais le plus grand fournisseur de dérivés cryptographiques du secteur. Ses nombreuses fonctionnalités font de cette offre le premier choix à la fois pour les traders de dérivés cryptos existants qui cherchent à passer de Binance et de sites similaires, ainsi que pour les fans de crypto qui cherchent à commencer à se lancer dans les dérivés cryptographiques. Le financement du compte professionnel peut être effectué via différentes méthodes de paiement, notamment PayPal, Skrill et les cartes de crédit/débit.

Les utilisateurs de Binance sont très inquiets de savoir s’ils pourront retirer leurs fonds. Ce n’est pas le cas d’Eightcap, qui est devenu le fournisseur de dérivés crypto où aucun portefeuille n’est nécessaire, rendant les retraits simples, efficaces et rapides pour l’utilisateur. La confiance dans un courtier en produits dérivés est nécessaire pour le marché de la cryptographie d’aujourd’hui, et Eightcap en est fier. C’est ce qui fait d’Eightcap la nouvelle maison du trading de dérivés cryptographiques, même au milieu de l’anxiété réglementaire que connaissent de nombreux utilisateurs.

S’exprimant sur la situation, Joel Murphy, PDG d’Eightcap, a déclaré : « Les problèmes de réglementation auxquels sont confrontés les échanges cryptographiques comme Binance signifient que les traders se retrouvent avec des inquiétudes inutiles concernant leurs fonds et s’ils peuvent les retirer. Avec nous, les traders de dérivés cryptos peuvent avoir une expérience transparente à partir du moment où ils ouvrent un compte jusqu’à ce qu’ils veuillent retirer leurs fonds. »

Le courtier CFD a été proactif dans le maintien de bonnes relations avec les régulateurs, et Eightcap est actuellement réglementé par l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Conduct Authority (FCA), la Securities and Exchange Commission de Chypre (CYSEC) et le Commission des valeurs mobilières. Commission des Bahamas (SCB). Ce n’est pas seulement pour éviter une situation Binance-Esque avec le trading de produits dérivés, mais aussi pour vos autres instruments financiers, y compris les marchés des devises, les indices, les matières premières et les actions.

Avec toutes ses nombreuses caractéristiques attrayantes en place, Eightcap est en passe de dominer le secteur commercial à l’avenir.

« L’offre d’Eightcap est uniquement axée sur la création d’opportunités réglementées de négociation de dérivés à effet de levier pour les traders de crypto-monnaie qui offrent plus de sécurité que les plateformes d’échange traditionnelles à l’étranger. Nous sommes ravis d’offrir une solution qui répond aux besoins des traders de dérivés cryptos afin qu’ils puissent obtenir la meilleure expérience de trading possible », a déclaré Marcus Fetherston, directeur de l’exploitation d’Eightcap.

Aller de l’avant

Lorsque la nouvelle des problèmes de Binances a éclaté, beaucoup craignaient que le marché des produits dérivés ne disparaisse. Eightcap, cependant, montre que l’industrie n’a fait qu’effleurer la surface de ce qu’elle peut faire. À l’avenir, les clients d’Eightcap peuvent s’attendre à avoir accès à des dérivés cryptographiques avec des spreads inégalés, même lorsque la crypto-monnaie est soumise à des restrictions réglementaires.

Image par Muhammad Salman de Pixabay