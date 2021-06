Au milieu de la deuxième vague de COVID, l’immobilier est perplexe entre le déploiement du vaccin, les travailleurs migrants, les constructeurs et les investisseurs

Malgré la campagne de vaccination qui donne un peu d’espoir, le marché immobilier devrait connaître une année difficile en 2021, voire un effondrement complet.

À partir du 1er mai 2021, tous les résidents de plus de 18 ans sont éligibles pour recevoir le vaccin COVID-19 dans le cadre de la campagne de vaccination de la deuxième vague de la pandémie. Plus de 200 000 cas de COVID-19 ont été signalés en Inde au cours du mois précédent.

Si nous combinons cela avec une vaste campagne de vaccination déjà en cours, les menaces à la reprise pourraient être réduites et l’activité économique au second semestre 2021 devrait augmenter. La portée plus large des vaccins assurera la gestion et augmentera l’activité de construction, ce qui profitera aux agents immobiliers.

La communauté des agents immobiliers est prudemment optimiste tout en étant prudente. Depuis la levée du verrouillage induit par le coronavirus il y a huit mois, l’activité immobilière s’est progressivement redressée. Les gens ont réalisé les avantages de posséder une maison après la première période de verrouillage en avril/mai 2020, donc la deuxième vague de COVID-19 aurait peu d’impact sur l’industrie.

Bien qu’il soit peu probable que la deuxième vague entraîne une baisse significative des prix de l’immobilier, il y aura des répercussions en cascade. Pas directement en raison de COVID-19, mais plutôt en raison des restrictions imposées aux déplacements du grand public et de la fourniture retardée d’autres services d’assistance, tels que le traitement des documents pour la demande de crédit immobilier, l’obtention du contrat de vente ou d’appartements enregistré, ou en contactant des professionnels des ventes et du marketing pour plus d’informations sur le projet.

La prochaine phase de vaccination du gouvernement contre le Covid-19, qui s’adresse aux résidents de plus de 18 ans, est une excellente initiative. Il stimulera la conversation sur la construction en aidant les ouvriers à se faire vacciner dès que possible. On peut s’attendre à ce que la campagne de vaccination s’accélère encore plus, réduisant le facteur de risque.

Cela résoudrait également le problème de la migration inverse, car les travailleurs se sentiront en sécurité après avoir été vaccinés. Conformément aux règles gouvernementales, un test d’antigène est requis pour tous les travailleurs migrants jusqu’à ce qu’ils soient vaccinés. Les ouvriers sont la composante la plus importante et la plus intégrale du processus de développement immobilier, et nous devons en prendre le plus grand soin.

Les grands et moyens développeurs peuvent ne pas être aussi préoccupés par la situation actuelle que les petits développeurs. Alors que les grands acteurs prennent déjà les garanties nécessaires sur le terrain, les petits développeurs et les projets de réaménagement peuvent ne pas disposer de suffisamment de place pour les camps de travail.

L’année 2021 devait être une année de reprise, et la campagne de vaccination du gouvernement de l’Union a renforcé cette conviction. Cependant, la récente hausse dans de nombreuses régions de l’Inde (en particulier le Maharashtra) a incité la communauté des investisseurs à faire preuve de prudence.

L’un des principaux obstacles à l’expansion du secteur immobilier a été le manque de crédit. Les institutions financières ont été contraintes d’éviter des investissements plus risqués en raison de l’environnement déjà incertain, qui a été exacerbé par la récente reprise de la pandémie. Cela pourrait aggraver la situation financière déjà désastreuse du secteur immobilier.

Bien que cela puisse être le début d’une reprise à part entière, lente mais régulière, beaucoup dépendra de la façon dont la troisième économie d’Asie gérera la tâche difficile de mettre le vaccin à la disposition de son énorme population malgré les problèmes d’approvisionnement, étant donné ses mauvaises infrastructures de santé et de transport. Le même élément aura un impact sur le scénario global de reprise économique, qui façonnera l’avenir du secteur immobilier résidentiel indien. En conséquence, l’économie indienne est toujours en mauvaise posture.

L’économie indienne diminuera de 9,6 % au cours de l’exercice 2021, selon les Perspectives économiques mondiales de la Banque mondiale, en raison d’une forte baisse des dépenses de consommation et de l’investissement privé. En 2021, la croissance devrait revenir à 5,4%. Selon le Fonds monétaire international, l’économie indienne chutera de 10,3 % au cours de l’exercice 2021, avant d’augmenter de 8,8 % l’année suivante.

(Par Akash Kohli, fondateur et PDG, Elante Group)

