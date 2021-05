Au milieu de la deuxième vague du COVID-19, les chemins de fer indiens annulent davantage de trains spéciaux; voir la liste des trains abandonnés

Les chemins de fer indiens ont récemment suspendu plus de services ferroviaires.

Annulation de services ferroviaires plus spéciaux: vous planifiez un voyage en train? Si oui, il est conseillé de vérifier au préalable les détails du voyage en train. Au milieu de la deuxième vague de la pandémie COVID-19, les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal ont récemment suspendu davantage de services ferroviaires. Plus tôt ce mois-ci, la zone ferroviaire de l’Est avait annulé 16 trains spéciaux du 7 mai 2021 jusqu’à d’autres conseils en raison du faible taux d’occupation. En raison du nombre croissant de cas de COVID-19, le chemin de fer zonal a de nouveau annoncé l’annulation de plusieurs services ferroviaires spéciaux à partir du 19 mai 2021. Voici la liste des services ferroviaires spéciaux qui sont interrompus par Eastern Railways:

Le numéro de train 02343 Sealdah – New Jalpaiguri Special a été annulé à partir du 20 mai 2021 Le numéro de train 02344 New Jalpaiguri – Sealdah Special a été annulé à partir du 21 mai 2021 Le numéro de train 02201 Sealdah – Puri Special a été annulé à partir du 19 mai 2021 Le numéro de train 02202 Puri – Sealdah Special a été Le numéro de train 02261 Kolkata – Haldibari Special a été annulé à partir du 20 mai 2021 Le numéro de train 02262 Haldibari – Kolkata Special a été annulé à partir du 21 mai 2021 Le numéro de train 03181 Kolkata – Silghat Special a été annulé à partir du 24 mai 2021 Le numéro de train 03182 Silghat – Kolkata Special a été annulé à partir du 25 mai 2021 Le numéro de train 03063 Howrah – Balughat Special a été annulé à partir du 19 mai 2021 Le numéro de train 03064 Balughat – Howrah Special a été annulé à partir du 19 mai 2021

Pendant ce temps, le transporteur national a également annoncé la suspension temporaire des arrêts de tous les trains de passagers à la gare de Dimapur. Conformément à la recommandation du gouvernement de l’État de Nagaland, la zone du chemin de fer de la frontière nord-est a décidé de suspendre temporairement les arrêts de tous les trains de passagers à la gare de Dimapur avec effet immédiat jusqu’à nouvel ordre.

