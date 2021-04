Au milieu de la flambée de Covid-19, quelles seraient les meilleures options d’investissement en 2021?

Pour vaincre l’inflation, les investisseurs doivent prendre des risques.

Après le début de la pandémie de Covid-19, l’économie, les marchés et les moyens de subsistance ont tous été durement touchés après que les activités économiques se sont presque arrêtées en raison du verrouillage national imposé à partir de la dernière semaine de mars 2020 pour contenir la propagation du virus hautement contagieux. .

Les cas actifs de Covid-19 ayant chuté remarquablement à la fin de l’année 2020, les activités économiques ont rebondi, poussant les marchés boursiers à la hausse au cours des deux premiers mois de 2021 à des niveaux sans précédent.

Cependant, le taux d’inflation est resté élevé pendant la majeure partie de 2020, aggravant les misères des personnes en difficulté après une perte d’emploi ou des baisses de salaire. Mais les taux directeurs ont été maintenus bas par la Banque de réserve indienne (RBI) pour donner la priorité au développement économique plutôt qu’à la maîtrise de l’inflation.

En conséquence, les personnes qui investissent dans des instruments à rendement fixe continuent de perdre le pouvoir d’achat du capital investi, les taux d’intérêt étant considérablement inférieurs au taux d’inflation, générant un taux de rendement réel négatif pour ces investisseurs.

«L’économie indienne a montré des poussées vertes de renouveau au cours des deux à trois derniers trimestres avant le coup de grâce de cette deuxième vague de Covid. Avec l’élan développé, nous pensons que l’Inde pourrait être sur la voie de la normalisation. Cela implique que les investisseurs obligataires doivent désormais s’attendre à améliorer les rendements de leur portefeuille en ajoutant du crédit, d’autant plus que les rendements des entreprises AAA et les obligations souveraines battent rarement l’inflation », a déclaré Nitin Rao, PDG d’InCred Wealth.

Les taux d’intérêt des petits régimes d’épargne: sont-ils irréalistes?

Alors, que devraient faire les investisseurs maintenant pour obtenir un meilleur rendement?

Choisissez des produits fiscalement avantageux

«Les investisseurs peuvent se tourner vers des émetteurs spécifiques selon leur préférence et prêter avec un horizon de 2 à 3 ans. Ils doivent également maximiser l’efficacité fiscale avec des structures de produits adaptées », a déclaré Rao.

Investissez dans les actions à long terme

Cependant, pour vaincre l’inflation, les investisseurs doivent prendre des risques et investir dans des actions à long terme.

«En termes d’équité, une forte hausse a été observée suite aux corrections de l’année dernière. Une dérive imminente est attendue dans le secteur des moyennes et petites capitalisations et c’est là que le biais devrait être avec une perspective d’investissement à long terme », a déclaré Rao.

MF Vs PMS: Quelle est la meilleure option d’investissement pour les investisseurs particuliers?

Secteurs que vous pourriez envisager

«Je pense qu’à partir de maintenant, le prix suivra les bénéfices, car nous observerons une normalisation du marché. Des secteurs tels que la finance, la santé et les produits de grande consommation ainsi que d’autres ont certaines opportunités qui peuvent être utilisées. Ils ont de fortes chances de surperformer des marchés plus larges et peuvent être exploités via des produits spécifiques tels que les fonds communs de placement et les PMS », a-t-il ajouté.

