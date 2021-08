Au milieu de la flambée de COVID, Amazon exigera des masques pour les employés d’entrepôt quel que soit le statut de vaccination

Un employé d’Amazon entre dans un centre de distribution à Kent, dans l’État de Washington, et se voit remettre un masque par un autre employé utilisant des pinces, avant de pouvoir commencer un quart de travail dans l’énorme entrepôt de manutention de colis en juin dernier. (Photo de fichier . / Kurt Schlosser)

Un jour après avoir repoussé le retour à un environnement en personne pour ses employés de bureau à la nouvelle année, Amazon a publié de nouvelles directives de masquage pour ses employés d’entrepôt, car les inquiétudes concernant la propagation des variantes de COVID-19 continuent d’avoir un impact sur les décisions sur le lieu de travail.

Amazon a déclaré vendredi aux centaines de milliers de travailleurs de ses installations de distribution que, qu’ils aient ou non reçu un vaccin COVID-19, ils devraient à nouveau porter des masques pour travailler.

« En réponse à la propagation préoccupante des nouvelles variantes de COVID-19 aux États-Unis et aux conseils des autorités de santé publique et de nos propres experts médicaux, nous exigeons des couvre-visages à l’intérieur, quel que soit le statut vaccinal », a déclaré Kelly Nantel, directrice nationale des relations avec les médias d’Amazon, dans une déclaration à ..

Jeudi, Amazon a déclaré à ses employés de l’entreprise et de la technologie que la date de retour au travail régulier au bureau serait désormais le 3 janvier 2022, quatre mois au-delà de l’objectif précédent de la semaine du 7 septembre.

Le géant de la technologie n’a pas mis en œuvre un mandat de vaccin pour ceux qui travaillent au bureau, comme l’ont fait des entreprises telles que Microsoft, Google et Facebook. Amazon a déclaré qu’il oblige les employés à porter des masques au bureau, à l’exception de ceux qui peuvent vérifier qu’ils ont été entièrement vaccinés.

Plus d’un an après qu’Amazon ait transformé ses entrepôts en vitrines pour les mesures de sécurité COVID qu’il mettait en œuvre, telles que les tests sur site, les contrôles de température, la signalisation, le désinfectant pour les mains sans fin, les caméras pour mesurer la distanciation sociale, le nettoyage et plus encore, Amazon avait commencé pour assouplir certains de ces processus.

Natel a déclaré que la société continuerait à “suivre les directives du gouvernement local et à travailler en étroite collaboration avec les principaux professionnels de la santé”.