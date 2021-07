Au milieu de la flambée des prix du gaz, les élites d’Hollywood exigent les plans de l’oléoduc Biden Nuke ⋆ 10z viral

in

Un jour après que l’American Automobile Association a publié un rapport indiquant que les prix du gaz ont augmenté de 40% depuis le début de l’année, des célébrités se sont jointes aux donateurs démocrates et aux militants pour le climat exhortant le président Joe Biden à sabrer un oléoduc qui distribuerait 760 000 barils par jour.

Plus de 200 célébrités et donateurs démocrates ont signé mercredi une lettre au président, qui a d’abord été obtenue par NBC News. La lettre concerne le pipeline Enbridge Line 3, qui a reçu le feu vert pendant l’administration Trump pour transporter du pétrole de l’ouest du Canada au Wisconsin.

“Votre présidence est un tournant dans l’histoire de l’humanité, la dernière chance de renverser la vapeur avant que le dérèglement climatique ne devienne incontrôlable”, ont écrit les signataires. « Nous avons travaillé dur pour votre élection en partie parce que vous avez relevé ce défi comme une force déterminante de votre candidature. Et nous sommes encouragés et reconnaissants que vous ayez clairement indiqué votre détermination en rejetant le pipeline Keystone XL le premier jour. Le « test climatique » pour la décision KXL était clair et convaincant. Nous vous demandons de l’appliquer maintenant au pipeline Enbridge Line 3. »

La lettre intervient un mois après que l’administration Biden a indiqué dans un dossier judiciaire qu’elle n’annulerait pas le permis du pipeline. Les célébrités qui ont rejoint l’initiative incluent Katy Perry, Sarah Silverman, Amy Schumer, Bon Iver, Ed Helms, Jane Fonda, Rosanna Arquette, Leonardo DiCaprio et Mark Ruffalo.

Dans une déclaration à NBC News, Ruffalo a déclaré: “Nous serons jugés, vous et moi, pour la façon dont nous résolvons les crises en cascade de notre époque.”

A son 1er jour de mandat @POTUS a mis fin à #KXL mais il ne peut pas s’arrêter là. La canalisation 3, un pipeline de sables bitumineux à la même échelle que KXL, est une attaque contre l’eau potable, notre climat et nos droits autochtones. Lisez notre lettre à la Maison Blanche exigeant qu’ils #StopLine3 ➡ https://t.co/36JE5jg35G pic.twitter.com/DnGPSk8ura – Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 7 juillet 2021

Fonda a tweeté qu’elle était « écoeurée et profondément déçue » par l’action de la Maison Blanche de ne pas révoquer les permis pour le pipeline.

Je suis écoeuré et profondément déçu que le président Biden ait donné le feu vert à la ligne 3 d’Enbridge dans le Minnesota. Cela dément ses promesses sur la campagne électorale de suivre la science et d’arrêter le développement de nouveaux combustibles fossiles et de réduire de moitié nos émissions de carbone d’ici 2030. pic.twitter.com/u3gZUqlEtW – Jane Seymour Fonda (@Janefonda) 27 juin 2021

Pendant ce temps, les gens paient en moyenne 3,11 $ le gallon pour un réservoir d’essence, alors que la moyenne du 1er janvier était de 2,25 $ le gallon. Les prix du pétrole brut ont atteint leur plus haut niveau en six ans cette semaine, le Brent en hausse de 45% et le WTI en hausse de 50% depuis le début de l’année.

“Nous y travaillons”, a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, aux journalistes avant le 4 juillet, interrogée sur la flambée des prix.

“Je dirais donc d’abord, Mike, que le président souhaite que les Américains aient accès à une énergie abordable et fiable, y compris à la pompe”, a déclaré Psaki. “Et c’est pourquoi notre équipe surveille en permanence les prix du gaz et communique directement avec les parties de l’OPEP pour parvenir à un accord et permettre aux augmentations de production proposées d’aller de l’avant.”