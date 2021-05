Au milieu de la hausse des flux de pièces stables, les commerçants prudents craignent qu’un chat mort ne rebondisse

Compartir

La récente extrême volatilité sur le marché des crypto-monnaies après la chute du Bitcoin (BTC) à 30000 USD et le rallye à 38000 USD ont incité les traders à ne pas savoir si l’action actuelle des prix est un “ rebond du chat mort ” qui fera baisser les prix des jetons ou un renversement solide qui établira le plancher pour la prochaine étape plus élevée pour le marché.

Alors que le prix du BTC est toujours plus de 40% en dessous de son sommet historique de 64863 $, les taureaux ont réussi à résister à de multiples tentatives pour se briser nettement en dessous du support à 36000 $.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Une analyse plus détaillée des données en chaîne et des entrées d’échange montre que la vente de Bitcoin a conduit à la récession à l’échelle du marché et l’analyste de Delphi Digital Nick Pappageorge a souligné le fait que l’entrée de BTC dans les échanges “a dépassé 20000 BTC en seulement une heure mercredi “, qui était le plus haut niveau depuis mars 2020.

Entrées d’échange BTC. Source: Delphi Digital

FUD-o-rama déstabilise le marché

L’une des principales sources de troubles du marché identifiées par Pappageorge était les titres apparemment quotidiens du FUD, y compris une autre interdiction du gouvernement chinois sur les crypto-monnaies et les craintes que Tesla abandonne ses avoirs en Bitcoin. Ces récits suivis de peur ont conduit les détaillants à jeter leurs pièces sur les bourses pour échapper à une nouvelle baisse des prix.

Pappageorge a également souligné les préoccupations soulevées par quelques hacks sur Binance Smart Chain qui ont vu le prix de PancakeSwap (CAKE) et Pancake Bunny (BUNNY) chuter, ce dernier perdant 45 millions de dollars en fonds d’utilisateurs alors que les craintes du marché s’aggravaient.

Le changement de sentiment cette semaine a été en partie alimenté par des titres positifs tels que la formation d’un conseil minier Bitcoin à la suite d’une réunion entre Elon Musk, Michael Saylor et des mineurs nord-américains de Bitcoin, ce qui a contribué à provoquer un changement dans le BTC et les altcoins. Le renversement rapide a déclenché un débat sur la question de savoir si l’activité actuelle du marché ressemble à un rebond de chat mort ou à un renversement de tendance.

70% nucléaire -> 80% rebond -> 10% creux Chat mort ou inversion pic.twitter.com/qefB6y4ahQ – Darren Lau (@Darrenlautf) 25 mai 2021

Les commerçants expérimentés s’accumulent à des prix inférieurs

Alors que de nombreux nouveaux entrants sur le marché de la cryptographie ont trouvé la récente volatilité nauséabonde, des investisseurs plus chevronnés ont saisi l’opportunité d’accumuler des BTC avec une réduction de 50% alors que le nombre de nouvelles adresses d’accumulation atteignait de nouveaux sommets absolus.au milieu de la restructuration.

Nombre d’adresses d’accumulation Bitcoin. Source: Glassnode

La personnalité bien connue de Twitter et l’analyste Bitcoin PlanB ont publié le graphique suivant montrant comment Bitcoin oscille autour du modèle stock-to-flow (S2F), montrant que la récente récession se situe dans la fourchette standard divergente.

Le prix BTC oscille autour du modèle S2F. Source: PlanB

PlanB a déclaré:

«Les opportunités d’achat comme aujourd’hui sont rares (Q1 2019 lorsque j’ai écrit l’article S2F, mars 2020 en raison de covid, et maintenant). La vie est une question d’options. “

En ce qui concerne les signaux haussiers nécessaires pour soutenir une reprise rapide, le rapport Delphi Daily du 24 mai d’Ashwath Balakrishnan a souligné l’offre en circulation «en forte augmentation» de pièces stables adossées à des fiducies, qui est passée de «15 milliards à près de 21 milliards au cours des 5 derniers jours. . ”

Fourniture en circulation Stablecoin. Source: Delphi Digital

Bien que cela puisse être un signe que les acheteurs d’immersion “chargent des munitions”, Balakrishnan a sûrement noté qu ‘”ils pourraient tout aussi bien être des arbitragistes stables” et a souligné l’importance de “s’assurer que l’offre en circulation ne baisse pas drastiquement pour le confirmer”. les entrées seront affichées “.

Une quantité record de poudre sèche est maintenant disponible sur les bourses, mais en même temps, une toute nouvelle cohorte d’investisseurs en crypto-monnaie qui vient de connaître leur premier retrait de 50% se demande maintenant s’ils devraient se retirer du marché ou doubler leur investissement. Les plus aguerris de la foule parient que le marché se dirige plus haut, mais plus de volatilité est presque garantie.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et d’affaires comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.