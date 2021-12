Au milieu de la menace Omicron, le groupe de travail COVID-19 de Goa se réunira aujourd’hui ; CM demande à l’industrie du tourisme de suivre tous les protocoles

S’adressant aux journalistes jeudi soir, il a également appelé l’industrie du tourisme à respecter tous les protocoles liés aux coronavirus, en particulier pendant la période des fêtes.

Compte tenu de la menace croissante de la variante Omicron du coronavirus dans le pays, le groupe de travail COVID-19 de Goa tiendra une réunion vendredi pour discuter des directives pour les célébrations de Noël et du Nouvel An, a déclaré le ministre en chef de l’État Pramod Sawant.

S’adressant aux journalistes jeudi soir, il a également appelé l’industrie du tourisme à respecter tous les protocoles liés aux coronavirus, en particulier pendant la période des fêtes.

Les acteurs de l’industrie du tourisme devraient prendre toutes les mesures de précaution pour s’assurer que le virus ne se propage pas dans l’État, a-t-il déclaré.

«Bien qu’aucun cas d’infection à Omicron n’ait été détecté à Goa jusqu’à présent, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pendant la saison des fêtes. Quelques États ont imposé un couvre-feu nocturne en raison de la variante du virus. Mais nous devons nous assurer que nous n’avons pas à prendre de telles mesures », a déclaré Sawant.

L’industrie du tourisme devrait garantir le respect des normes COVID-19, telles que la distanciation sociale et l’assainissement, pour empêcher la propagation du virus. L’État a testé les passagers internationaux arrivant à l’aéroport, a-t-il déclaré, ajoutant: « Ceux dont le test est positif sont isolés et les autres passagers qui arrivent avec eux sont également surveillés.

