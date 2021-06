Au milieu de la pandémie de COVID-19, les chemins de fer indiens ont capturé 27 lakh passagers sans billet voyageant dans des trains en 2020-21

L’année dernière, au mois de juin, Indian Railways a commencé à exploiter des trains spéciaux.

Au cours du dernier exercice, plus de 27 personnes lakh ont été surprises à voyager sans billet dans les trains d’Indian Railways, a révélé une requête de RTI. Cela s’est produit malgré des restrictions sévères à l’entrée des passagers dans les gares sans billets confirmés en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, ce chiffre était de 25% du nombre de cas sans ticket enregistrés au cours de l’exercice précédent et cela est attribuable aux restrictions imposées par le gouvernement pour vérifier la contagion du nouveau coronavirus, selon des responsables cités dans un rapport de la PTI. La Commission des chemins de fer a mis à disposition les données à la suite d’une requête RTI faite par la militante Chandra Shekhar Gaur, basée sur le député, qui a montré qu’entre la période d’avril 2020 et mars 2021, un total de 27,57 lakh personnes ont été surpris en train de voyager sans billet et un montant de Rs 143,82 crore a été perçu comme une amende d’eux.

Au cours de l’exercice 2019-2020, 1,10 crore de personnes ont été arrêtées au total, voyageant sans billet et une amende cumulée de Rs 561,73 crore leur a été infligée. L’exercice 2020-2021 a été la période où le transporteur national de son histoire a fait circuler le moins de trains de voyageurs en raison de la pandémie et il y avait de sévères restrictions sur la circulation des passagers à l’intérieur des locaux ferroviaires, y compris la non-émission de billets de quai. Cela comprend la période de verrouillage entre le 14 avril et le 3 mai, lorsque les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal n’exploitaient aucun train de passagers, à l’exception des Shramik Specials qui ont commencé à partir du mois de mai.

L’année dernière, au mois de juin, les chemins de fer indiens ont commencé à exploiter des trains spéciaux et ont émis des directives strictes pour le public, notamment l’interdiction de réserver des billets au guichet de réservation, la billetterie électronique via le site Web de l’IRCTC ou via une application mobile, seuls ceux avec des billets confirmés seront autorisés. l’entrée à la gare et le contrôle des passagers à effectuer avant l’embarquement, seuls les passagers asymptomatiques étant autorisés à embarquer dans le train. Pour s’assurer que les protocoles nécessaires liés à la pandémie sont suivis, les passagers qui étaient entièrement sur liste d’attente et sans réservation n’étaient pas autorisés à voyager car les voitures de train non réservées étaient réservées en tant que deuxièmes voitures réservées.

Selon le porte-parole des chemins de fer, DJ Narain, le nombre de cas sans billet en 2020-21 était de 27,57 lakh, soit moins de 25% du nombre de cas sans billet détectés au cours de l’année 2019-2020, alors que ce chiffre était de 1,10 crore. Cela a été possible grâce aux larges efforts de publicité déployés par les chemins de fer indiens pour sensibiliser et décourager les déplacements irréguliers, a ajouté Narain.

