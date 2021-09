Le Dr Kerkhove a en outre déclaré que jusqu’à présent, la variante delta est la souche de coronavirus la plus dominante signalée dans la plupart des régions du monde.

Dans un autre choc, des scientifiques en Afrique du Sud ont découvert une nouvelle variante du coronavirus appelée C.1.2 et ont déclaré que la variante peut être potentiellement plus dangereuse que les variantes actuellement en circulation de la maladie. Selon les experts, la variante nouvellement découverte peut se propager à la population vulnérable à un taux de transmission plus rapide que celui des variantes de la maladie découvertes jusqu’à présent, a rapporté l’Indian Express.

L’agence de presse plus tôt dans son rapport a déclaré que la variante a été décrite comme une variante d’intérêt et a d’abord attiré l’attention des scientifiques de l’Institut national des maladies transmissibles (NICD) et de la plate-forme d’innovation et de séquençage de la recherche Kwazulu-Natal (KRISP) en Afrique du Sud en mai de cette année. Ce qui a inquiété les scientifiques et les experts de la santé, c’est le fait que la variante a plus de mutations que toute autre variante du coronavirus découverte jusqu’à présent. Le Dr Suranjit Chatterjee, consultant principal, médecine interne, Indraprastha Apollo Hospitals, a déclaré à l’Indian Express que la variante a environ 44-59 mutations et a le potentiel de provoquer une maladie grave chez les personnes infectées.

Sur la question de savoir si la nouvelle variante dépasse même le taux de transmission de la variante Delta qui a été tenue pour responsable de la deuxième vague impitoyable en Inde, les experts croisent les doigts. Le Dr Ravi Shekhar Jha, directeur supplémentaire et HOD, pneumologie, Fortis Escorts Hospital Faridabad a déclaré à l’Indian Express qu’il serait légèrement prématuré de qualifier la nouvelle variante de plus infectieuse que la variante delta. Le Dr Jha a ajouté que les données actuellement disponibles ne suggèrent pas que la souche soit aussi transmissible ou mortelle que la variante delta.

Plus de trois mois se sont écoulés depuis que la souche a été découverte pour la première fois en Afrique du Sud, mais officiellement, aucun cas de variante n’a été identifié en Inde. Prenant connaissance des découvertes des scientifiques sud-africains, le Dr Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a écrit sur Twitter qu’environ 100 séquences de la nouvelle variante ont été signalées dans le monde depuis sa découverte en mai de cette année. Le Dr Kerkhove a également déclaré que jusqu’à présent, la souche ne semble pas se propager à un rythme rapide. Le Dr Kerkhove a en outre déclaré que jusqu’à présent, la variante delta est la souche de coronavirus la plus dominante signalée dans la plupart des régions du monde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.